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Spor
AA 13.01.2024 19:00

Milli eskrimci Enver Yıldırım Tunus'ta ana tabloya yükseldi

Milli eskrimci Enver Yıldırım, Tunus'ta devam eden Kılıç Grand Prix'sinde pul müsabakaları sonrası adını direkt ana tabloya yazdırdı.

Milli eskrimci Enver Yıldırım Tunus'ta ana tabloya yükseldi
[AA arşiv]

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı sporcu Enver Yıldırım, Tunus'ta iki gündür devam eden Kılıç Grand Prix'sinde ön eleme karşılaşmalarını başarıyla tamamladı ve pul müsabakaları sonrası direkt ana tabloya kaldı.

Milli eskrimci, yarın yapılacak ana tablo maçlarında TSİ 14.50'de Mısırlı Mohamed Amer ile karşılaşacak.

Bugün aynı organizasyonda Furkan Yaman 81'inci, Kerem Çağlayan 92'nci ve Arda Tanerler ise mücadelesini 126'ncı sırada tamamladı.

Milli eskrimciler Tekerlekli Sandalye Dünya Kupası'nda mücadele etti

Milli eskrimciler, Büyük Britanya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda karşılaşmalarını tamamladı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cardiff'te 11 Ocak'ta başlayan organizasyonda ay-yıldızlı sporculardan Hakan Akkaya epe A kategorisinde 9'uncu, flöre A kategorisinde ise 11'inci oldu.

Milli eskrimcilerden Elke Lale Van Achterberg ise epe B kategorisinde 13'üncü, flöre B kategorisinde ise 14'üncü sırada yer aldı. Şenay Güner ise kılıç A kategorisini 25'inci, flöre A kategorisini ise 33'üncü sırada tamamladı.

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