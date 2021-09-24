Haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 7. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde yarın, 26 Eylül Pazar ve 27 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:
25 Eylül Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Mert Güzenge
19.00 Adana Demirspor-Gaziantep: Sarper Barış Saka
26 Eylül Pazar:
13.30 GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor: Atilla Karaoğlan
16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
19.00 Galatasaray-Göztepe: Ali Şansalan
27 Eylül Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya
20.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Bu akşam Altay ile Beşiktaş arasında yapılacak maçı Fırat Aydınus'un yöneteceği daha önce duyurulmuştu.
TFF 1. Lig'deki hakemler de açıklandı
TFF 1. Lig'in 7. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Bugün:
20.00 Kocaelispor-Tuzlaspor: Cihan Aydın
25 Eylül Cumartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Manisa: Burak Pakkan
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor: Kadir Sağlam
19.00 Gençlerbirliği-Beypiliç Boluspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
26 Eylül Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altınordu: Çağdaş Altay
16.00 Menemenspor-Eyüpspor: Murat Erdoğan
16.00 İstanbulspor-Balıkesirspor: Yiğit Arslan
19.00 Bursaspor-MKE Ankaragücü: Caner Ak
27 Eylül Pazartesi:
20.00 Denizlispor-Yılport Samsunspor: Burak Şeker