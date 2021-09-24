Dizindeki sakatlık nedeniyle daha önce Eryaman Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) bir süre tedavi gören Mizgin Ay, bugün özel bir hastanede ameliyat edildi.

Milli atlet sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkese merhaba, ameliyatım iyi geçti, iyiyim. Arayıp soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sayenizde kendimi çok daha iyi hissediyorum." açıklamasında bulundu.

Mizgin Ay, 2017 Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 100 metrede altın, 200 metrede ise bronz madalya kazanmıştı.