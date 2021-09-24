Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda 5 madalya
Romanya'da düzenlenen Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde mücadele eden milli sporcular 5 madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasında göre, Köstence kentinde devam eden organizasyonda yıldızlarda müsabakalar yapıldı.
Milli güreşçiler, 3 altın ve 2 gümüş madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada erkeklerde 50 kiloda Miraç Saraç ve 60 kiloda Abdullah Toprak, altın madalya kazandı.
Kızlarda ise 60 kiloda Büşra Efe altın, 40 kiloda Cansu Özer ve 70 kiloda Bükrenaz Sert gümüş madalya aldı.
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