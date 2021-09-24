Hazırlıklarını Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde sürdüren Milli Takım, günde çift antrenmanla şampiyonaya hazırlanıyor.

Başantrenör Adem Çelik, İtalya'da bu yıl ilki düzenlenen Gümüş Lig ve daha sonra Antalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için hazırlandıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Çelik, Gümüş Lig'de 6 ülkeyle mücadele edeceklerini belirtti.

"Bu 6 ülkenin 3'üyle 17-23 Ekim'de Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda karşılaşacağız. Bu şampiyonanın öncesinde rakiplerimizle Gümüş Lig'de sınava çıkacağız. Avrupa Şampiyonası öncesinde eksikleri görmemiz ve Gümüş Lig'den de Altın Lig'e çıkabilmek için Aksaray'da kampa girdik. 6 yıldır tüm hazırlıklarımızı burada yapıyoruz. Kamp süreçlerimizi burada geçiriyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Çelik, herhangi bir eksiklik olmadığını anlattı.

"Kendimizi burada evimizde gibi hissediyoruz. İtalya'daki muhtemel rakiplerimiz belirlendi. Gürcistan, Polonya, İtalya ve Macaristan rakiplerimiz. Bu ülkelerin arasından en iyi şekilde sonuç alarak Altın Lig'e çıkmak istiyoruz. Bu moral ve motivasyonla ev sahibi olduğumuz Antalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Milli sporcu İbrahim İdan ise kamp sürecinin çok yoğun geçtiğini ifade etti. İbrahim İdan, günde çift antrenman yaptıklarını aktardı.

"Kampımız 10 gün sürecek. Oturarak Voleybol Milli Takımı'nda olduğum için çok mutluyum. Herkes bu formayı giymek için mücadele ediyor. Kalıcı olmak için elimden geleni gösteriyorum. Hedefimiz, Antalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak."