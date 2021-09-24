Federasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, takıma eşlik eden heyetin, 22 Eylül Çarşamba günü, 3 oyuncunun Roma'dan Sardinya'ya giden ikinci uçağa binmediği fark edildi.

Havalimanında şahsi eşyalarını ararken takıma eşlik eden heyetten pasaportlarını teslim alan 3 oyuncu bu anı fırsat bilerek izlerini kaybettirdi.

Konuyla ilgili Fas'ın Roma Büyükelçiliğine ve oyuncuların ailelerine bilgi verildi.

Fas voleybol milli takımı, 23 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında İtalya ve Bulgaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Dünya 21 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası'na katılacak.