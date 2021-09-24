Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fas Voleybol Federasyonu: 3 oyuncumuz İtalya'da havalimanından kaçtı
Fas Voleybol Federasyonu, Dünya 21 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası'na katılmak üzere İtalya'ya giden milli takım oyuncularından 3'ünün havalimanından kaçtığını açıkladı.
Federasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, takıma eşlik eden heyetin, 22 Eylül Çarşamba günü, 3 oyuncunun Roma'dan Sardinya'ya giden ikinci uçağa binmediği fark edildi.
Havalimanında şahsi eşyalarını ararken takıma eşlik eden heyetten pasaportlarını teslim alan 3 oyuncu bu anı fırsat bilerek izlerini kaybettirdi.
Konuyla ilgili Fas'ın Roma Büyükelçiliğine ve oyuncuların ailelerine bilgi verildi.
Fas voleybol milli takımı, 23 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında İtalya ve Bulgaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Dünya 21 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası'na katılacak.
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