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Spor
DHA 10.12.2023 16:25

Gümüşhanespor'dan Filistin'de destek için özel forma

TFF 3'üncü Lig 1'nci Grup ekiplerinden Gümüşhanespor, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için sahasında konuk ettiği TM Kırıkkalespor maçına, Filistin bayrağı işlenen özel tasarımlı formayla çıktı.

Gümüşhanespor'dan Filistin'de destek için özel forma
[Fotograf: DHA]

Karadeniz ekibi Gümüşhanespor, sahasında grubunun 14'üncü haftasında TM Kırıkkalespor’u konuk etti. Kırmızı beyazlı ekip, TM Kırıkkalespor müsabakasına Gazze halkına destek olmak ve savaşa dur demek için Filistin bayrağı ile Filistin puşili özel tasarımlı bir formayla çıktı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Spor barışı, kardeşliği temsil ediyor"

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane’nin her zaman Filistin halkının yanında olduğunu söyleyerek, “Yaklaşık 70 gündür Filistin’in Gazze şehrinde insanlık dramı yaşanıyor. Bu haksızlığa, bu zulme dur demek için biz de Gümüşhanespor için özel forma yaptırdık. Filistin bayrağını ve sembolleri içeren özel bir formamızla sahaya çıktık. Filistin motifli formamızla 90 dakika boyunca göstereceğimiz mücadele ile sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu zulme bir son verilmesi gerekiyor. Spor barışı, kardeşliği temsil ediyor. Biz de bu inanışla formamıza Filistin motifleri işledik.” ifadelerini kullandı.

"Filistin halkının yanındayız"

Gümüşhanespor Kaptanı Taner Koç da, “Gümüşhanespor olarak Filistin’deki zulme dur demek için, Filistin’i destekleyen formalarla sahaya çıkacağız. İsrail’in yaptığı katliamları kınıyoruz. Filistin halkının yanındayız.” diye konuştu.

Gümüşhanespor Futbolcusu Hüseyin Yıldız ise, “Bugün gururluyuz, çünkü farklı bir forma ile sahaya çıkacağız. Formamızda Filistin bayrağıyla sahaya çıkmak bizim için çok farklı bir duygu. Bugün mücadelemizi onlara armağan etmek istiyoruz. Formayı ilk gördüğümüzde çok etkilendik, duygulandık. Filistin’in yanındayız.” dedi. 

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