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Guiliano ve Deniz Türüç ilk antrenmanlarına çıktı
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yeni transferler Guiliano ve Deniz Türüç ilk antrenmanlarına çıktı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Medipol Başakşehir, yarın gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.
Etiketler: Medipol Başakşehir süper lig guiliano Deniz TürüçSon Güncelleme: 7 Ekim 2020 Çarşamba 21:30
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