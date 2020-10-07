Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatem Ben Arfa Bordeaux'ya transfer oldu
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Bordeaux, Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kariyerinde Olympique Lyon, Marsilya ve Paris Saint Germain gibi takımların formalarını giyen Ben Arfa, son olarak İspanyol ekibi Real Valladolid'de oynamıştı.
Etiketler: Hatem Ben Arfa Bordeaux transfer fransa Ligue 1Son Güncelleme: 7 Ekim 2020 Çarşamba 20:41
Sıradaki Haber
Almanya'daki Türk taraftarlardan A Milli Takım'a destek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz