Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde Olympique Lyon, Marsilya ve Paris Saint Germain gibi takımların formalarını giyen Ben Arfa, son olarak İspanyol ekibi Real Valladolid'de oynamıştı.