Umut Nayir, Hajduk Split'te. Hırvat temsilcisine kiralık olarak giden eski Beşiktaşlı futbolcu resmi sözleşmeyi imzaladı.

İmza töreninde konuşan 27 yaşındaki golcü "Bu forma için elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum" dedi.

Gelmeden önce Domagoj Vida, Jani Atanasov ve Prekazi ile konuştuğunu dile getiren Umut Nayır, "Her üçünden de olumlu geri dönüşler aldım" ifadelerini kullandı.

Satın alma opsiyonuyla beraber 1 yıllığına kiralanan golcü oyuncu Hajduk Split'te 17 numaralı formayı giyecek.