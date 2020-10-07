Al Ahli'nin evrakları göndermemesi nedeniyle Djaniny Tavares Semedo'nun lisansını çıkaramayan Trabzonspor, gerekli evrakları TFF’ye teslim etti.

Kulüp futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar yeni transfer Djaniny Tavares Semedo'nun lisans konusundaki belgeleri Futbol Federasyonu'na gönderdiklerini ifade ederek, "Federasyon FIFA'dan talep edecek. 1 hafta 10 gün içerisinde geçici lisans ile sorun çözülecek." dedi.