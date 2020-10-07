Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Semedo için geçici lisans talep edildi
Trabzonspor, yeni transferi Djaniny Tavares Semedo için gerekli evrakları TFF’ye teslim etti. TFF evrakları FIFA’ya göndererek geçici lisans talep etti.
Al Ahli'nin evrakları göndermemesi nedeniyle Djaniny Tavares Semedo'nun lisansını çıkaramayan Trabzonspor, gerekli evrakları TFF’ye teslim etti.
Kulüp futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar yeni transfer Djaniny Tavares Semedo'nun lisans konusundaki belgeleri Futbol Federasyonu'na gönderdiklerini ifade ederek, "Federasyon FIFA'dan talep edecek. 1 hafta 10 gün içerisinde geçici lisans ile sorun çözülecek." dedi.
Etiketler: Trabzonspor transfer Djaniny Tavares Semedo geçici lisans fifaSon Güncelleme: 7 Ekim 2020 Çarşamba 17:45
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