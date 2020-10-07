Başkan Ahmet Nur Çebi’nin 35 milyon euroluk maliyet planlaması yaptığı biliniyor. Bu sezonki takım da hemen hemen bu rakamlarla oluşmuş durumda.

Teknik direktör Sergen Yalçın, hücum hattına 1 takviye daha yapılmasını istemişti. Özellikle transferin son günü birçok isimle temas kuran ve fırsat transferi yapmak isteyen siyah beyazlılar, istediği rakamlarda olmadığı için bu girişimden vazgeçmişti.

Öte yandan milli maçlar için verilen aradan sonraki haftayı da bay geçecek olan Beşiktaş, bu boşlukta en az 2 hazırlık maçı yapmak istiyor.

Sergen Yalçın’ın bu isteğini yönetime ilettiği, yönetimin de TFF’den gerekli izinleri alarak rakip arayışında olacağı öğrenildi.