Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Fransa Açık'a şike soruşturması
Fransa Açık tüm hızıyla devam ederken, şok bir gelişme yaşandı. Organizasyonun birinci turunda oynanan çift kadınlar maçında şike yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Tenisin en prestijli organizasyonlarından Fransa Açık, şike iddiasıyla sarsıldı.
Turnuvanın birinci turunda Andrea Mitu-Patrica Maria Tig çifti, Yana Sizikova-Madison Brengle ikilisiyle karşı karşıya gelmişti.
Maçın ikinci setinin beşinci oyununa yapılan yüksek miktarda bahis, Fransız savcıları harekete geçirdi.
Savcılar bu setin video görüntülerinde Rus Sizikova'nın bilerek servis kırdırdığını iddia etti ve organize dolandırıcılık ve sporda yolsuzluk şüphesiyle soruşturma başlattı.
1 Ekim'de başlatılan soruşturmanın birkaç hafta içinde tamamlanması bekleniyor.
Etiketler: Fransa Açık şike soruşturmasıSon Güncelleme: 7 Ekim 2020 Çarşamba 17:50
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