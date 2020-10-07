Koronavirüs salgınından dolayı yalnızca 300 kişiyle sınırlandırılan müsabaka öncesi stat önüne gelen gurbetçi taraftarlar, A Milli Takım'ı taşıyan otobüsü görebilmek için beklemeye başladı.

Her ne kadar maçı tribünden izleyemeyecek olsa da milli takıma destek için Stuttgart'tan Köln'e geldiğini belirten futbolseverlerden Tamer Çal, "Önce milli takımın kaldığı otele gittim ancak beni içeri almadılar. Şimdi stat önünde takım otobüsünü görmek için bekliyorum. 600 kilometre yoldan geldim ama milli takım için değer." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Kızıyla birlikte stat önüne gelen Orhan Baysal da "Bizim sevdamız Türkiye. Türkiye'mizi desteklemek için kızımla birlikte geldim. Maça giremeyeceğiz ama olsun. Buna rağmen biz ülkemizin, devletimizin ve takımımızın yanındayız." şeklinde konuştu.

Malik Karakoç ile arkadaşı Erkut Arık ise belki milli takımı uzaktan da olsa görebilecekleri ümidiyle stat önünde beklediklerini dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Maç öncesi ovid-19 önlemleri çerçevesinde stada girenlerin ateşi ölçüldü, maske kontrolü yapıldı. Güvenlik güçlerinin de stadyum çevresinde sıkı önlemler aldığı gözlendi.

Köln Sağlık Dairesi, pandemiden dolayı müsabakaya sadece 300 seyircinin alınmasına izin verildiğini açıklamıştı.