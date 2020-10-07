A Milli takım pes etmedi. Milliler, Uluslar Ligi'nde oynayacağı Rusya ve Sırbistan maçları öncesi özel maçta Almanya'ya konuk oldu.

Özel maçta Almanya'ya konuk olan ay yıldızlılar, üç kez geriye düştü ancak skoru eşitlemeyi başardı.

Köln'de bulunan RheinEnergie Stadyumu'nda oynanan maçta Türkiye'nin gollerini 49. dakikada Ozan Tufan, 67. dakikada Efecan Karaca ve 90+4. dakikada Kenan Karaman atttı.

Almanya'nın gollerini ise 45+1. dakikada Draxler, 58. dakikada Neuhaus ve 81. dakikada Waldschmidt kaydetti..

Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlandı.

[Fotoğraf: AA]

Gurbetçilerden Milli Takıma destek

Almanya Futbol Federasyonu'nun (DFB) kararıyla 300 seyircinin katılımıyla oynanan müsabakada, bu 300 kişinin arasında yer alan bir grup gurbetçi taraftar, ay yıldızlılara maç boyunca destek verdi.

Az sayıda bulunan Türk seyirciler, yaptıkları tezahüratlarla milli takımı yalnız bırakmadı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada Almanya'da Draxler topu ağlara yolladı, ama öncesinde ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı.

10. dakikada Ozan'ın savunma arkasına koşu yapan Enes'e doğru gönderdiği uzun pası Enes'ten önce kalesini zamanında terk eden Leno taca gönderdi.

YUSUF YAZICI KAÇIRDI 13. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında bomboş bir şekilde topla buluşan Yusuf'un vuruşu farklı şekilde auta gitti.

Yusuf Yazıcı boş pozisyonda istediği gibi vuramadı. pic.twitter.com/2NQ429d8EO — TRT Spor (@trtspor) October 7, 2020

19. dakikada Yusuf'un ceza sahası dışından çektiği şutunu kaleci Leno uzandı ve kontrol etti.

21. dakikada ev sahibi ekibin Emre Can ile sağ kanattan geliştirdiği atakta Nico Schulz, ceza sahsında topu önünde buldu. Bu oyuncuhuh vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

24. dakikada Yusuf'un kullandığı serbest vuruşa ceza sahasında Ozan iyi bir vuruş yapamadı, şutu kaleci Leno'nun kucağında kaldı.

ALMANYA'DAN TEHLİKE 27. dakikada Brandt'ın ceza sahası içinden çektiği şutunu kaleci Mert kurtardı.

[Fotoğraf: AA]

ALMANYA YİNE ETKİLİ GELDİ 41. dakikada Waldschmidt'in ceza yayı üzerinden çektiği şutunu kaleci Mert kornere çeldi.

ALMANYA ÖNE GEÇTİ 45+1. dakikada orta sahada kaptırılan topun ardından hızlı çıkan Almanya'da ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Draxler topu ağlara yolladı. 1-0

İlk yarı Almanya'nın 1-0 üstünlüğüyle geçildi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

ALMANYA'DAN TEHLİKE 49. dakikada Brandt'ın ceza sahası içinden çektiği şutunu kale çizgisi üzerinde Okay uzaklaştırdı.

OZAN TUFAN ŞIK BİR GOLLE SKORA DENGELEDİ 49. dakikada Ozan Tufan'ın ceza yayı üzerinden çektiği şık şutu köşeden ağlarla buluştu. 1-1

GOOOOLLL! Ozan Tufan'ın harika golüyle beraberliği yakalıyoruz! pic.twitter.com/8BJPr8LfPE — TRT Spor (@trtspor) October 7, 2020

CENGİZ VURDU KALECİ ÇIKARDI 53. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Cengiz'in şutunu kaleci Leno kurtardı.

GOL - ALMANYA YİNE ÖNE GEÇTİ 58.dakikada ceza sahasında topla buluşan Neuhaus'un uzak köşeye plasesi ağları havalandırdı. 2-1

Almanya, Neuhaus'un attığı golle yeniden öne geçti. pic.twitter.com/tM1AXedHTD — TRT Spor (@trtspor) October 7, 2020

59. dakikada Alman ekibinin hızlı atağında Julian Brandt'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, top kaleci Mert'ten döndü.

ALMANYA'DAN TEHLİKE 62. dakikada Brandt'ın ceza sahası içinden çektiği şutunu kaleci Mert kurtardı.

GOL - EFECAN ATTI 2-2 OLDU 67. dakikada rakibe presinin ardından topu kapan Efecan kaleciyle karşı karşıyayken yaptığı vuruşla ağları havalandırdı. 2-2

GOOOLLL!! Efecan Karaca presi yaptı, topu kazandı, golü attı!! pic.twitter.com/7ar5aJdPBd — TRT Spor (@trtspor) October 7, 2020

ALMANYA ÜÇÜNCÜ GOLÜ BULDU 81. dakikada sol kanattan yapılan ortayı Ozan uzaklaştırmak isterken topu ceza sahasında önünde bulan Waldschmidt'in vuruşu ağlarla buluştu. 3-2

Almanya, Waldschmidt'in attığı golle yeniden öne geçti. pic.twitter.com/qoykvfE7ZL — TRT Spor (@trtspor) October 7, 2020

TÜRKİYE GOLE YAKLAŞTI 87. dakikada Kenan Karaman'ın ceza sahasının sol çaprazından çektiği şut üst direkten döndü.

GOL - SON SÖZ KENAN KARAMAN'DAN 90+4. dakikada Çok iyi paslaşarak ceza sahasına giren Türkiye'de Kenan'ın altıpastan şutu ağlarla buluştu. 3-3

GOOOLL! Müthiş bir takım oyunu ve Kenan Karaman'dan harika bir gol. pic.twitter.com/1graNACNGu — TRT Spor (@trtspor) October 7, 2020

Karşılaşma 3-3 sona erdi.

Stat: Köln Rhein Energie.

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Frederic Haquette (Fransa).

Almanya: Leno, Koch, Henrichs, Rüdiger (Dk. 59 Jonathan Tah), Neuhaus (Dk. 79 Mahmoud Dahoud), Emre Can, Draxler (Dk. 59 Jonas Hofmann), Brandt (Dk. 85 Niklas Stark), Waldschmidt, Schulz (Dk. 70 Robin Gosens), Havertz (Dk. 90 Amiri).

Türkiye: Mert Günok, Nazım Sangare, Merih Demiral, Kaan Ayhan (Dk. 75 Ozan Kabak), Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu (Dk. 63 Kenan Karaman), Ozan Tufan, Efecan Karaca (Dk. 70 Mahmut Tekdemir), Emre Kılınç (Dk. 46 Cengiz Ünder), Yusuf Yazıcı (Dk. 46 Dorukhan Toköz), Enes Ünal (Dk. 85 Abdülkadir Ömür).

Sarı kartlar: Dk. 18 Rüdiger, Dk. 23 Draxler, Dk. 68 Emre Can (Almanya), Dk. 76 Cengiz Ünder (Türkiye)

Gollar: Dk. 45+1. Draxler, Dk. 58 Neuhaus, Dk. 81 Waldschmidt (Almanya), Dk. 49 Ozan Tufan, Dk. 67 Efecan Karaca, Dk. 90+4 Kenan Karaman (Türkiye)

Uluslar Ligi kaldığı yerden

UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak Rusya maçı, 11 Ekim Pazar günü saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den futbolseverlerle buluşacak.