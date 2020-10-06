Haber Giriş: Kaynak: DHA
Nabil Dirar koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Fas Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Nabil Dirar'da, dün milli takım oyuncularına ve teknik heyetine yapılan koronavirüs PCR testleri sonucunda pozitif bulgulara rastlandığı açıklandı.
Fas Milli Takımı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Dirar'da koronavirüs tespit edilmesi sonrasında kadroya Ashraf Lazar'ın dahil edildiği belirtildi.
Atlas Lions Squad Update:— Équipe Nationale du Maroc (@EnMaroc) October 6, 2020
Achraf Lazaar replaces Nabil Dirar
أشرف لزعر يعوض نبيل درار في التجمع الإعدادي لأسود الأطلس
More details > https://t.co/cWai7QluQt#DimaMaghribpic.twitter.com/eEvyDHPgnn
Etiketler: Nabil Dirar koronavirüs FenerbahçeSon Güncelleme: 6 Ekim 2020 Salı 22:02
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