Önceki gün koronavirüs olduğu açıklanan Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın tedavisi evinde sürerken, bu kez Grekoromen Güreş A Milli Takımı'ndan kötü haber geldi.

18 Kasım'dan bu yana İstanbul'da kampta bulunan ay-yıldızlılarda bir güreşçinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından bugün de 12 sporcunun daha koronavirüse yakalandığı belirlendi.

"İstanbul Sarıyer Mersinli Ahmet Tesisleri'nde kampta bulunan Grekoromen Güreş Milli Takımı'mızda teknik heyet ve güreşçiler ile tesislerde görevli idari personelimize Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde 13 güreşçimiz, kondisyonerimiz ve psikoloğumuz olmak üzere toplam 15 kişide pozitif bulguya rastlanmıştır. Tarama testleri pozitif sonuç verenlerin takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır. Testleri pozitif çıkan sporcularımızın sağlık durumlarında olumsuz bir gelişme yoktur. Tüm sporcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Milli takımın İstanbul kampı 10 Aralık'ta sona erecek.