Efsane futbolcu Maradona'nın ölümü Alman basınında

Kicker dergisi kapağında Diego Maradona'nın fotoğrafına yer verdi.

Derginin iç bölümündeki sayfada "Sonsuza dek en büyüğü" başlığının kullanıldığı haberde, Arjantin için Maradona'nın öneminin futbolun ötesinde olduğu belirtildi.

Arjantin'de 3 günlük yas ilan edildiğinin aktarıldığı haberde, ülkede bayrakların yarıya da indirildiği kaydedildi.

Derginin hazırladığı özel sayfalarda efsane futbolcunun hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyerinden ve özel hayatından fotoğraflara yer verildi.

Bild gazetesinde de birinci sayfadan "Güle güle Diego! Maradona tanrının elinde" başlığıyla verilen haberde, "Dünyanın büyük futbol sanatçısı Diego Armando Maradona öldü. Arjantinlinin kalbi çarpmayı durdurdu. Evinde sessiz ve sakin." ifadeleri kullanıldı.

Efsane futbolcu için hazırlanan iki özel sayfada, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinden fotoğraflara yer verildi.

Maradona'nın yaşamının ve kariyerinin anlatıldığı bu sayfalarda, futbol dünyasından tanınmış kişilerin Arjantinli futbolcu hakkındaki görüşleri aktarıldı.

Rheinische Post gazetesinde "Top ile bir sihirbaz" başlığının kullanıldığı haberde, "Tarihin en büyük futbolcularından biriydi. Diego Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti" değerlendirmesinde bulunuldu.

Welt gazetesinin ilk sayfasında ise Maradona'nın Dünya Kupası'nı kaldırdığı fotoğrafa yer verilerek, "Bir kahramana veda" ifadesi kullanıldı.

Gazetenin haberinde, "Maradona bir dahi, çılgın ve bağımlığıydı" değerlendirmesi yapılarak Arjantinli futbolcunun vefat ettiği kaydedildi.

Fransız basını

Le Figaro gazetesinin birinci sayfadan verdiği "Diego Maradona, başarı efsanesi ve 'altın çocuk" başlıklı haberinde, Maradona'nın tarihin en iyi oyuncularından biri olduğu, yeşil sahalarda durdurulamadığı ve kontrol edilemediği belirtildi.

Haberde, Maradona'nın hayatına ve futbol kariyerine ilişkin detaylara yer verildi.

L'Equipe gazetesi ise manşetinde Maradona'nın fotoğrafına yer vererek, ilk 19 sayfasını efsane futbolcuya ayırdı. Haberde, Maradona'nın istisna oyuncu olduğu ve iz bıraktığı kaydedildi.

Dünya spor tarihinde Maradona gibi oyuncuların çok olmadığı ifade edilen haberde, efsane futbolcunun futbolculuk kariyerinden ve özel hayatından fotoğraflara yer verildi.

Maradona'nın ölümünü manşetine tam sayfa fotoğrafla taşıyan Liberation gazetesi, efsane futbolcunun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini yazdı.

Gazetenin haberinde, Arjantin'de 3 günlük yas ilan edildiğinin aktarıldı.

"Futbolun büyük bölümü çarşamba günü çöktü. Asıl sorulması gereken soru, bir şekilde Maradona ile kaybolan futbolun kendisinin olup olmadığıdır." ifadesi kullanılan haberde, Maradona'nın hayatı ve kariyeri anlatıldı.

Le Monde gazetesinin haberinde de efsane futbolcunun üstün başarılarına yer verildi.

Haberde, futbol dünyasından tanınmış kişilerin Maradona hakkındaki görüşleri aktarıldı.

İtalyan basını

İtalya Serie A takımı Napoli ile kazandığı başarılarla parlak bir İtalya kariyeri geçiren Maradona'nın 60 yaşında hayatını kaybetmesi İtalyan basınında gazetelerin ilk sayfasında yer aldı.

La Gazzetta dello Sport, Napolili taraftarların sıkça söylediği "Ho visto Maradona (Ben Maradona'yı gördüm)" tezahüratını manşetine taşırken, Maradona'nın 1986'da Arjantin'in kazandığı Dünya Kupası'nı öperken çekilmiş fotoğrafına yer verdi.

Haberde, Maradona'nın her zaman cömert, cesur ve zayıfların yanında tavır alan biri olduğu belirtilirken, "Hayatlarımızın ebedi ve dramatik kahramanı, ameliyatından sonra gitti. Ameliyatla kurtarmış gibi görünüyordu. Şimdi Napoli'den Buenos Aires'e büyük bir boşluk var." ifadeleri kullanıldı.

Corriere dello Sport gazetesi de "Diego yaşıyor" manşetini attı.

"Futbola renk katan solak" yorumu yapılan Maradona'nın, milli takımla 1 kez Dünya Kupası kazandığı, oynadığı kulüpler arasında 2 Serie A şampiyonluğu kazandırdığı Napoli ile arasında ayrı bir sevgi bağı oluştuğu yazıldı.

Tuttosport gazetesi de "Ad10s (Hoşça kal 10 Numara)" manşetini attı. "Napoli'nin kralı" olan Maradona'nın aynı zamanda bir dünya yıldızı, kırılgan ama dahi bir efsane olduğu belirtildi.

Corriere della Sera gazetesi de Maradona'nın vefatını "En güzel futbolu oynayan asi dahi Maradona" başlığıyla haberleştirdi.

La Stampa ise "Hoşça kal Diego" başlığını kullandı.