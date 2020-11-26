Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 15:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arjantin Maradona'ya veda ediyor
Maradona'nın ölümünün ardından ülkesindeki binlerce kişi efsane futbolcuya veda ediyor.
Arjantin'de halk, dün hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona'ya veda ediyor.
Gece saatlerinde cenaze merasimi için Maradona'nın naaşının getirildiği Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada, yerel saatle 06.00'da kapılarını ziyaretçilere açtı.
Başkanlık binasının önündeki Mayıs Meydanı'nda dün gece toplanan Maradona'nın sevenleri, futbolcuya son kez veda etmek için Casa Rosada'ya girmeye başladı.
Yerel saatle 16.00'ya kadar sürecek ziyaret için binlerce kişilik kuyruk oluşmuş durumda.
Zaman zaman ziyaretçilerle güvenlik güçleri arasında itişmeler yaşanıyor.
Maradona'nın ölümünün ardından dün binlerce kişi sokağa dökülmüş ve gece boyunca futbolcuyu anmak için sloganlar atmıştı.
Etiketler: Dünya Kupası
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