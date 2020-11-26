Suriye Geçici Hükümeti ve Tel Abyad Yerel Meclisi iş birliğiyle kurulacak fabrikada, son teknolojiye sahip makineler kullanılarak el değmeden un üretilecek.

1000 metrekarelik alanda kurulacak fabrikanın günlük 50-60 ton üretim kapasitesi bulunuyor. Fabrikanın kurulması, halihazırda unu Türkiye’den ithal eden bölge halkı için vakit ve maliyet tasarrufu sağlamış olacak.

[Fotoğraf: AA]

Günlük ortalama 36-37 ton un üretilecek

Tel Abyad Yerel Meclis Başkan Yardımcısı Salih Hac Abdullah, bölgedeki özel değirmenlerin, halkın ihtiyacını karşılamakta yetersiz kaldığını, fabrikanın kurulmasıyla bu ihtiyacın karşılanacağını söyledi.

Kurulacak fabrikanın günlük azami üretim kapasitesinin 50-60 ton olacağını anlatan Hac Abdullah, günlük ortalama 36-37 ton un üretileceği bilgisini verdi.

Hac Abdullah, un fabrikası yerel meclis tarafından işletileceği için ekmek ve un fiyatlarının, halkın bütçesine uygun fiyattan satılacağını söyledi.

Fabrikanın 27 kişiye istihdam sağlayacağını vurgulayan Hac Abdullah, bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdüreceklerini anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Rasulayn'a da un fabrikası kurmak istiyorlar

Suriye Geçici Hükümeti Hububat Kurumu Başkanı Hassan Muhammed, fabrikanın, son teknolojiyle üretim yapacağına dikkat çekti.

Muhammed, fabrikayı oluşturan üretim ve işletim aşamalarının tümünün elektronik kontrol panelinden yapılacağını, fabrikanın dijital işletim sistemiyle çalışacağını anlattı.

Muhammed, en yakın zamanda Rasulayn ilçesinde de un fabrikası kurmak istediklerini söyledi.