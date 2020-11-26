Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 14:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İsrail ordusuna katılmadığı için 3 kez hapse girmişti: Artık serbest
[Fotoğraf: AFP]
İsrail'in Filistin'i işgaline ortak olmamak için orduda görev yapmayı reddeden ve bu nedenle 3 kez hapse giren 19 yaşındaki Hallel Rabin, son duruşmasında serbest bırakıldı.
İsrail askeri mahkemesi Hallel Rabin'in pazartesi günü serbest bırakılmasına karar verdi.
Rabin, "Ülke bu kadar şiddet doluyken ve bu ordu aracılığıyla yürütülürken duyarsız kalamazdım." diye konuştu.
Onun gibi gençlerin sayısı giderek artıyor
İsrail'de 18 yaşına gelen kadın ve erkekler orduda görev yapmak zorunda.
Ülkedeki gençlerin yarıya yakını ise ruhsal sorunları bahane ederek askerlik görevini yapmıyor.
İsrail vatandaşı Filistinliler ve bazı Ultra-Ortodoks Yahudi gruplar ise askerlik hizmetinden muaf tutuluyor.
Etiketler: İsrail Filistin Devleti
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