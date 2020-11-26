İsrail askeri mahkemesi Hallel Rabin'in pazartesi günü serbest bırakılmasına karar verdi.

Rabin, "Ülke bu kadar şiddet doluyken ve bu ordu aracılığıyla yürütülürken duyarsız kalamazdım." diye konuştu.

Onun gibi gençlerin sayısı giderek artıyor

İsrail'de 18 yaşına gelen kadın ve erkekler orduda görev yapmak zorunda.

Ülkedeki gençlerin yarıya yakını ise ruhsal sorunları bahane ederek askerlik görevini yapmıyor.

İsrail vatandaşı Filistinliler ve bazı Ultra-Ortodoks Yahudi gruplar ise askerlik hizmetinden muaf tutuluyor.