Diego Armando Maradona'nın vefat haberi tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

Arjantin futbol Federasyonu "Sonsuza kadar Maradona, futbol dünyasının kalbinde sonsuza kadar yer alacaksın" ifadelerini kullandı.

Maradona'nın futbol sahnesine çıktığı Boca Juniors ise "Sonsuz teşekkürler. Daima Maradona" paylaşımını yaptı.

Manchester United'ın resmi internet sitesinden yayımlanan taziye mesajında, Maradona'nın ölümünün derin üzüntüyle karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada Arjantin'li efsane futbolcunun, tüm zamanların en büyük oyuncularından biri olarak kabul edildiği ve 1986'da kaptan olarak ülkesinin Dünya Kupası zaferine ilham verdiği belirtildi.

“What a player he was — undoubtedly the best of his era and up there with the greatest ever."



Bryan Robson on Diego Maradona — Manchester United (@ManUtd) November 25, 2020

Maradona'nın Barcelona formasıyla 1984'te Manchester United'a karşı oynadığı kupa Galipleri Kupası karşılaşmasının hatırlatıldığı açıklamada, o maçta Maradona'ya karşı mücadele eden Manchester United'ın eski kaptanı Bryan Ronson'un görüşlerine yer verildi.

Robson, Maradona'nın döneminin iyi futbolcusu olduğunu ve Brezilyalı Pele'yle birlikte tüm zamanların en iyi futbolcuları arasında yer aldığını kaydetti.

Chelsea

"Sanatının dehası. Futbolun ustası. Tüm zamanların en iyilerinden biri. Huzur içinde yat Diego Maradona."

A genius of his art. A master of our game. One of the all-time greats.



Rest in peace, Diego Maradona. pic.twitter.com/SRsFhnGrlX — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 25, 2020

Liverpool

"Futbolun gerçek harikası. Huzur içinde uyu Maradona."

A true great of the game.



Rest in peace, Diego Maradona. pic.twitter.com/jImGjnjhUl — Liverpool FC (@LFC) November 25, 2020

Cristiano Ronaldo'dan taziye mesajı

"Bugün ben bir arkadaşıma, dünya da ebedi bir dehaya veda ediyor. Tüm zamanların en iyilerinden biri. Benzersiz bir sihirbaz. Çok erken ayrılıyor, ancak sınırları olmayan bir miras ve asla doldurulmayacak bir boşluk bırakıyor. Huzur içinde uyu, asla unutulmayacaksın."

Hoje despeço-me de um amigo e o Mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido. pic.twitter.com/WTS21uxmdL — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 25, 2020

Barcelona Kulübü

Maradona'nın 1982-1984 yıllarında formasını giydiği Barcelona Kulübü, resmi twitter hesabından "Her şey için teşekkürler" yazılı bir mesaj yayınladı.

"Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak tanınıyordu. Maradona Barça formasıyla mükemmel bir futbolcu olduğunu gösterdi. Ona sahada inanılmaz markajlar yapıldı ama o bir çok sefer klasını gösterdi. 1982-1983 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda Kızıl Yıldız'a attığı gol ve aynı sezon Lig Kupasında Santiago Bernabeu Stadı'nda attığı, Madridli taraftarların bile alkışladığı goller inanılmazdı."

FC Barcelona expresses its deepest condolences regarding the death of Diego Armando Maradona, a player for our club (1982-84) and an icon of world football. Rest in peace Diego — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 25, 2020

Barcelona, Maradona'nın lacivert-bordolu forma ile 75 maça çıkıp 47 gol attığını hatırlatıp, Lionel Messi'nin Barcelona'da bu zamana kadar oynadığı maçlarda Maradona'nın stilini hatırlatan hareketlerini yayınladı.

Sevilla Kulübü

Maradona'nın 1992-1993 sezonunda formasını giydiği Sevilla Kulübü de bir başsağlığı mesajı yayınladı.

"Tüm zamanların en iyi futbolcusunun kırmızı beyazlı formayı giymesine her zaman minnettar olan Sevilla, ölümü dolayısıyla ailesine, arkadaşlarına ve yakınlarına en derin taziyelerini sunar. Huzur içinde yat Diego Armando Maradona."

Y todo el pueblo cantó

Marado, Marado

Nació la mano de Dios

Marado, Marado

Sembró alegría en el pueblo

Llenó de gloria este suelo...



Eterno Diego. pic.twitter.com/nYgELaYY2S — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) November 25, 2020

Real Madrid Kulübü

"Real Madrid Kulübü, başkanı ve yönetim kurulu olarak futbol dünyasının efsanesinin ölümünden derin üzüntü duyduk. Real Madrid, Maradona'nın ailesine ve dostlarına, bulunduğu kulüplere ve başta Arjantinliler olmak üzere tüm futbolseverlere başsağlığı diler."

Comunicado Oficial: fallecimiento de Diego Armando Maradona#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 25, 2020

Bayern Münih

Bayern Münih internet sayfasından yayımladığı mesajda, futbol dünyasının Diego Maradona’nın yasını tuttuğu belirtilerek, Arjantinli futbolcunun tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak kabul edildiği belirtildi.

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge yaptığı açıklamada, "Diego Maradona ile tarihin en büyük futbolcularından biri bizden ayrıldı. Bayern Münih, onun yakınlarıyla, memleketi Arjantin ile ve tüm taraftarlarıyla birlikte yas tutuyor. Ona karşı oynama onurunu yaşadım. 3 yıl Serie A’da ve Alman Milli Takımıyla 1986’da Dünya Kupası finalinde. Sahada onunla karşılaştığım için gururluyum. Diego Maradona kazanacak ne varsa her şeyi kazandı ve bilhassa futbolun güzelliğini sevenlerin herkesin kalplerini." değerlendirmesinde bulundu.

Schalke 04 ve Leipzig kulüpleri de Twitter’dan yaptıkları paylaşımda, tüm zamanların en iyi futbolcularından birinin hayatını kaybettiği belirtilerek “Huzur içinde yat Diego Maradona" ifadeleri kullanıldı.

Einer der größten Fußballer aller Zeiten ist gestorben.



Ruhe in Frieden, Diego Armando #Maradona! pic.twitter.com/keyVebmWm7 — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) November 25, 2020

Borussia Dortmund kulübü de, Maradona’nın fotoğrafının yer aldığı bir paylaşımda bulunarak “Huzur içinde yat Diego Armando Maradona” ifadelerine yer verdi.

Rest In Peace, Diego Armando Maradona pic.twitter.com/JB0DiVEwxH — Borussia Dortmund (@BlackYellow) November 25, 2020

Eski Alman Milli Futbolcu Lothar Matthaeus da sosyal medyadan Maradona ile kendisinin yer aldığı fotoğraflarla birlikte “Dostum huzur içinde yat” ifadesini paylaştı.

Napoli başta olmak üzere İtalya'yı derin üzüntüye boğuldu

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın vefat haberi, yaklaşık 8 yıl boyunca top koşturduğu İtalya'da da büyük üzüntüyle karşılandı.

Maradona'nın vefat haberi, 1984 ile 1991 sezonları arasında formasını giydiği ve 2 Serie A şampiyonluğu, 1 İtalya Kupası, 1 İtalya Süper Kupası ve 1 UEFA Kupası kazandırdığı Napoli'yi derinden üzdü.

The world awaits our words but there are no words to describe the pain we're going through. Now is the time to grieve.

Diego pic.twitter.com/40TTOIDNQ4 — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) November 25, 2020

Napoli kulübü, sosyal medyadaki tüm hesaplarındaki logosunu siyaha çevirirken, Twitter adresinden iki paylaşımda bulundu.

"Her zaman kalbimizdesin. Hoşça kal Diego" ifadelerini yazarken, hemen ardından atılan bir başka iletide de "Dünya bizim sözlerimizi bekliyor ama acımızı tarif edecek kelime yok. Şimdi yas tutma zamanı"

Napoli kulübü aynı zamanda San Paolo Stadı'nın ışıklarını, bu gece boyunca yas için açık tutma kararı aldı.

Napoli Belediye Başkanı Luigi De Magistris de Maradona'nın ölümünün ardından Twitter'dan "San Paolo Stadı'nın ismini Diego Armando Maradona yapalım" diye yazarken, pek çok Napolili taraftar da buna destek verdi.

Statta isim değişikliği sorulan Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, RMC Sport'a yaptığı açıklamada, bu fikri değerlendirmeye alacaklarını ve "San Paolo-Diego Armando Maradona" olabileceğini belirtti.

Roma

Roma kulübü de Maradona'nın ardından "Dünya futbolunun ebedi efsanesi. Hoşça kal Diego." ifadesini kullanırken, Lazio da "Şampiyon. Nesillerin idolü. Ebedi futbol ilhamı. Bize konuk olduğun için teşekkürler. Bizim için onurdu. Seni unutmayacağız." mesajını paylaştı.

Milan

Milan takımı da, "Seninle karşılaşmak bir onur Diego." paylaşımını yaptı.

Rest in peace, Diego. Football will forever thank you.



Addio Diego, eterno campione. Grazie, da tutti noi amanti del calcio. pic.twitter.com/rw34krJ0ZV — AC Milan (@acmilan) November 25, 2020

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de Twitter hesabından, "Bütün dünya, eşsiz yeteneğiyle futbol tarihinde unutulmaz sayfalar yazan Maradona'nın kaybına ağlıyor, onun yasını tutuyor. Elveda ebedi şampiyon." diye yazdı.

Napolili olan İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da Instagram hesabından "Şu ana kadar ki en güçlü. Hoşça kal şampiyon" ifadeleriyle üzüntüsünü belirtti.

Roma'nın efsane oyuncularından Francesco Totti de Twitter hesabından Maradona ile fotoğrafını paylaşarak, "Sen futbolun tarihini yazdın. Hoşça kal" ifadelerini kullandı.

Maradona'nın vefat haberinin ardından tüm dünya kulüplerinden, futbolculardan ve taraftarlardan çok sayıda mesaj yağdı.

Futbol alemi sevgi, saygı ve teşekkür ifadeleri ile efsanenin gidişine göz yaşı döktü.