Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Maradona'nın ölümü dolayısıyla ülkede 3 gün ulusal yas ilan edeceği ve Cuma gününe kadar olan programlarını iptal ettiği belirtildi.

"Bizi dünyadaki en yüksek seviyeye çıkardın. Bizi fazlasıyla mutlu ettin. En iyisi sendin. Başarıların için teşekkürler Diego, seni ömür boyu özleyeceğiz."

Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos.



Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida. pic.twitter.com/pAf38sRlGC — Alberto Fernández (@alferdez) November 25, 2020

Eski Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri

"Dünyadaki bütün taraftarlar, özellikle de Arjantinliler için çok üzücü bir gün. Diego'nun bize yaşattığı muhteşem mutluluklar silinmeyecek."