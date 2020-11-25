Arjantin'de Maradona için ulusal yas ilan edildi
Arjantin, Diego Maradona'nın vefatı nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan etti.
Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Maradona'nın ölümü dolayısıyla ülkede 3 gün ulusal yas ilan edeceği ve Cuma gününe kadar olan programlarını iptal ettiği belirtildi.
"Bizi dünyadaki en yüksek seviyeye çıkardın. Bizi fazlasıyla mutlu ettin. En iyisi sendin. Başarıların için teşekkürler Diego, seni ömür boyu özleyeceğiz."
Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos.— Alberto Fernández (@alferdez) November 25, 2020
Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida. pic.twitter.com/pAf38sRlGC
Eski Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri
"Dünyadaki bütün taraftarlar, özellikle de Arjantinliler için çok üzücü bir gün. Diego'nun bize yaşattığı muhteşem mutluluklar silinmeyecek."
Un día muy triste para todos los futboleros del mundo, especialmente los argentinos. Serán imborrables las enormes alegrías que Diego nos dio.— Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 25, 2020
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