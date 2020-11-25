Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 20:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Maradona için saygı duruşu yapılacak
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın vefatı nedeniyle UEFA organizasyonlarında bu hafta oynanacak maçlarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.
UEFA, kararın yanı sıra Başkan Aleksander Ceferin'in taziye mesajını da sosyal medya hesabından paylaştı.
Ceferin, Maradona'nın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirtti.
"Dünya futbolunun en büyük ve ikonik figürlerinden biriydi. Dehası ve karizmasıyla harika bir futbolcuydu. İhtişam ve yeteneğiyle genç ve yaşlı taraftarları heyecanlandıran biri olarak tarihe geçecek."
Mr Čeferin said: "He will go down in history as someone who set football alight and thrilled fans young and old with his brilliance and skill. I have instructed UEFA to hold a minute's silence in memory of Diego at this week's matches."— UEFA (@UEFA) November 25, 2020
Ceferin'in bu haftaki maçlarda Maradona'nın anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması talimatı verdiği kaydedildi.
Etiketler: Şampiyonlar Ligi
Son Haberler
- 22:18
- 22:19
- 22:16
- 22:01
- 21:57
Sıradaki Haber
Diego Armando Maradona hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz