UEFA, kararın yanı sıra Başkan Aleksander Ceferin'in taziye mesajını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Ceferin, Maradona'nın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

"Dünya futbolunun en büyük ve ikonik figürlerinden biriydi. Dehası ve karizmasıyla harika bir futbolcuydu. İhtişam ve yeteneğiyle genç ve yaşlı taraftarları heyecanlandıran biri olarak tarihe geçecek."

Mr Čeferin said: "He will go down in history as someone who set football alight and thrilled fans young and old with his brilliance and skill. I have instructed UEFA to hold a minute's silence in memory of Diego at this week's matches."