Kupada 4. eleme turu heyecanı sona erdi. Önceki turlarda olduğu gibi karşılaşmalar, tek maç eleme usulü ile oynandı.

Gençlerbirliği, Muğlaspor, Beypiliç Boluspor, Giresunspor, Turgutluspor, Esenler Erokspor, Adanaspor, Bursaspor, Fenerbahçe, Darıca Gençlerbirliği, Tuzlaspor, Kocaelispor, Yeni Malatyaspor, Tarsus İdmanyurdu, Eskişehirspor, Karacabey Belediyespor, Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa, Hekimoğlu Trabzon, İttifak Holding Konyaspor ve Göztepe adını 5. tura yazdırdı.

Çorum Futbol Kulübünde görülen koronavirüs vakaları nedeniyle çıkamadığı Altınordu maçı ertelendi. Bu maçla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

İşte alınan sonuçlar...

Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor: 1-0

Ankaraspor-Muğlaspor: 1-1 (1-4 penaltılarla)

Beypiliç Boluspor-Kahramanmaraşspor: 1-1 (2-1 uzatmalarda)

Giresunspor-Niğde Anadolu FK: 0- (9-8 penaltılarla)

Yukatel Denizlispor-Turgutluspor: 1-2

Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor: 0-3

Adanaspor-Sakaryaspor: 1-1 (6-5 penaltılarla)

Bursaspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-0

Fenerbahçe-Sivas Belediyespor: 4-0

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği: 0-1

Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor: 5-1

Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: 1-2

Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor: 2-0

İstanbulspor-Tarsus İdmanyurdu: 0-1

Altınordu-Çorum FK (Ertelendi)

Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor: 2-0

Atakaş Hatayspor-Karacabey Belediyespor: 2-2 (6-7 penaltılarla)

Gaziantep FK-Serik Belediyespor: 3-0

Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor: 2-0

Adana Demirspor-Afjet Afyonspor: 4-1

Çaykur Rizespor-Uşakspor: 6-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor: 3-2

Kasımpaşa-Anagold 24Erzincanspor:3-0

Hes Kablo Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon: 3-3 ( 3-4 penaltılarla)

İttifak Holding Konyaspor-Manisa FK: 7-0

Göztepe-Kırklarelispor: 2-0

5. tur kura çekiminde 32 takım yer alacak

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi 27 Kasım Cuma günü Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 14.30'da yapılacak.

Kura çekimine 4. turu geçen 26 takım, geçen sezon kupayı kazanan Trabzonspor ile bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray yer alacak.

Kupada 5. tur karşılaşmaları 15, 16, 17 Aralık'ta kuraya seri başı olarak giren takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.