Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 18:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'den Samatta açıklaması
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta'nın sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edildi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'da Fenerbahçe'nin Sivas Belediyespor'u 4-0 mağlup ettiği müsabakada sakatlık geçiren Mbwana Samatta ile ilgili sarı lacivertli kulüpten bir açıklama yapıldı.
"Dünkü maçta ayağına darbe alan Samatta'nın çekilen MR'ında sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Etiketler: Fenerbahçe
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