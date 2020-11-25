Avrupa Hentbol Federasyonunun (EHF) Viyana'daki merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde, Türk temsilcilerinin rakipleri belli oldu.

Kadınlar EHF Avrupa Kupası son 16 turunda Yalıkavakspor ile Muratpaşa Belediyespor, rakip oldu. Turdaki ilk karşılaşmalar 9-10 Ocak 2021'de, rövanşlar ise bir hafta sonra oynanacak.

Erkekler EHF Avrupa Kupası'nda mücadele eden Beykoz Belediyespor, 3. turda Kıbrıs Rus Kesimi ekibi Sabbianco A. Famagusta, Spor Toto, Romanya temsilcisi CSM Bükreş, Antalyaspor ise Ukrayna takımı Donbas ile eşleşti. Bu turdaki ilk maçlar 12-13 Aralık'ta, rövanşlar da bir hafta sonra yapılacak.