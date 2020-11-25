Medipol Başakşehir maçı ile birlikte zorlu fikstüre giren Beşiktaş, alınan ilk 3 puanın ardından çıkışını sürdürmenin peşinde.

Teknik direktör Sergen Yalçın, bu süreci kayıpsız geçebilmenin hesaplarını yapıyor.

Pazar günü Fenerbahçe’ye konuk olacak olan siyah beyazlılar, sonrasında ise sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Ardından ise ligin şu anki lideri Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanında mücadele edecek.

Sergen Yalçın'dan oyuncularına uyarı

Bu kritik dönemde alınacak puanların önemini oyuncularına da aktaran Sergen Yalçın, özellikle koronavirüs ile alakalı oyuncularından çok dikkatli olmalarını istedi.

Deneyimli çalıştırıcı ayrıca futbolcularından özel hayatlarında ve dinlenmelerine özen göstermelerini talep etti.

Sergen Yalçın, oyuncularını gereksiz kartlar görmemeleri konusunda da uyardı.

Yönetimin de zorlu maçlar öncesinde kesenin ağzını açacağı biliniyor. Bu süreçte siyah beyazlı yönetimin 25 bin lira olan primi daha da yükselteceği ifade edildi.

"Koronayı yedi, geldi"

Diğer yandan karantina sürecini tamamlayan Oğuzhan Özyakup, çalışmalara başlayacak.

Sosyal medya hesabından Oğuzhan ile çekilen fotoğrafını paylaşan Dorukhan, "Koronayı yedi, geldi" cümlesini kullandı.