Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, taktik çalışmalara yoğunluk vermiş durumda. Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe'yi oyuncularına ezberletiyor.

Ezeli rakibinin defansta ile hücumda etkili ve zayıf noktalarını hem görüntülü analizlerle hem de antrenmanda futbolcularına aktarmaya çalışan Sergen Yalçın, derbide mutlak galibiyet hedefliyor.

Futbolculara 'basit hata' uyarısı

Üç puanın şifresinin basit hataları aza indirmek olduğunu oyuncularına söyleyen tecrübeli teknik adam, Medipol Başakşehir maçının 2’inci yarısındaki hataların yapılmasını istemiyor.

Vida ve Welinton’un derbiye yetişemeyecek olmasından dolayı, defansın göbeğinde Necip -Montero ikilisine şans verecek olan Sergen Yalçın, bu oyuncularla da özel olarak ilgileniyor.

N’Sakala’nın takıma dönmesiyle sol bekte alternatif çoğalırken, 30 yaşındaki oyuncuyla Rıdvan arasında rekabetin arttığı öğrenildi.

Formaya Rıdvan'ın bir adım daha yakın olduğu belirtilirken, Sergen Yalçın’ın bu konudaki kararını hafta sonunda vereceği gelen haberler arasında.