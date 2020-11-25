2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'da hazırlıklar sürüyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino turnuvanın önemli statlarından birini ziyaret etti.

Infantino, Başkent Doha'da inşaatı devam eden Lusail Stadyumu'nda incelemelerde bulundu. İnşaatla ilgili ilerleme raporu alan İnfantino'ya, stadyumun yüzde 70'inin tamamlandığı bilgisi verildi.

"Katar'daki Dünya Kupası'nı risksiz bir şekilde tadını çıkarabileceğiz"

FIFA Başkanı Infantino, stadın inşaatını gezdikten sonra açıklamalarda bulundu.

"Kesinlikle aşı haberleri bizim için çok pozitif haberler, sadece Dünya Kupası ile ilgili değil, insanlık ve tüm dünya adına çok sevindirici. Dünyada bu durum kontrol altına alınacak ve biz de Katar'daki Dünya Kupası'nın, önceki dünya kupaları gibi, risksiz bir şekilde tadını çıkarabileceğiz."

Stadyumun proje yöneticisi Tamim El Abed ise, pandemi nedeniyle inşaat çalışmalarının zaman zaman aksadığını söyledi.