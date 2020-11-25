Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 19:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bresica'nın İtalya Kupası maçına koronavirüs engeli
İtalya 2. Futbol Ligi (Serie B) takımlarından Brescia, İtalya Kupası 4. Turu’nda Empoli ile deplasmanda yapacağı karşılaşmaya çok sayıda oyuncusunun Covid-19'a yakalanması nedeniyle çıkmadı.
Brescia kulübünün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, protokol gereğince maç öncesinde takıma dün yapılan testler neticesinde takımda bir grup oyuncunun testi pozitif çıktığı belirtildi.
"Bu durum nedeniyle kulüp, takım içinde Serie B şampiyonasının devamını tehlikeye atacak bir salgının oluşmasını engellemek için İtalya Kupası'nda deplasmanda yapacağı maçtan vazgeçti."
Testleri negatif çıkan oyuncuların ise antrenmanlarına devam ettiği kaydedildi. Maça çıkmayan Brescia'nın federasyon tarafından hükmen 3-0 mağlup sayılması ve Empoli'nin tur atlaması bekleniyor.
Etiketler: Koronavirüs
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