Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubu dünya basınında geniş yer buldu

Emine Erdoğan'ın, Melania Trump'a Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektup, dünya basınında birçok ajans ve haber sitesi tarafından manşetlere taşındı.

İngiltere

İngiliz yayın kuruluşu BBC, ABD merkezli X şirketinin yaklaşık 50 milyon takipçili sosyal medya platformundaki hesabından ve ABD merkezli 29,4 milyon takipçili Instagram hesabından Emine Erdoğan'ın mektubunu paylaştı.

BBC, mektuba ilişkin internet sitesinde yer verdiği haberinde de "Türk First Lady'den Melania Trump'a Gazzeli çocuklar için çağrı" başlığı kullanıldı.

Haberde, Emine Erdoğan’ın, Melania Trump'ı Gazze’de acı çeken çocuklar için konuşmaya çağırdığına işaret edilen mektupta yer alan "Bu adaletsizliğe karşı sesimizi ve gücümüzü birleştirmeliyiz" ifadesine vurgu yapıldı.

"The Telegraph" gazetesi de, haberinde mektubun, Melania Trump'ı Gazze'deki barış çabalarına çekmeyi amaçladığına işaret etti.

Haberde, Türkiye’nin First Ladysi Emine Erdoğan’ın, mektupta, Gazze’deki çocukların kurtarılması için çağrıda bulunduğu kaydedildi.

Reuters da mektuba ilişkin haberinde, "Türkiye'nin First Lady'si Melania Trump'ı Gazze konusunda konuşmaya çağırıyor" başlığını kullandı.

Haberde, Emine Erdoğan’ın mektubunda Melania Trump'ın bu ayın başlarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna ve Rusya'daki çocuklarla ilgili olarak gönderdiği mektuptan esinlendiğini belirttiği aktarıldı.

İngiliz "Sky News" kanalı da haberinde Türkiye'nin First Lady'sinin Melania Trump’a mektup yazarak savaştan etkilenen Ukraynalı çocuklar için gösterdiği ilgiyi Gazze'deki çocuklar için de göstermesini istediği kaydedildi.

Haberde, Emine Erdoğan’ın, mektupta, Melania Trump’ın çatışmalarda hayatını kaybeden 648 Ukraynalı çocuk için gösterdiği şefkatin hatırladığı belirtilerek, Gazzeli çocuklar için de aynı çabayı ortaya koyması çağrısı yapıldı.

Fransa

Fransız dergisi Le Point, "’Seslerimizi birleştirmeliyiz: Emine Erdoğan Melania Trump’ı Gazze’nin çocuklarını desteklemeye çağırdı" başlığını verdiği haberde, Erdoğan’ın Trump’tan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Gazze’deki çocukların durumu hakkında görüşmesini istediğini belirtti.

Haberde, Erdoğan’ın Gazze’deki açlığa dikkati çeken Birleşmiş Milletler (BM) raporunun yayınlanmasının ardından Trump’a böyle bir çağrıda bulunduğu ve "Ukraynalı çocuklar için gösterilen duyarlılığın Gazze için de gösterilmesini istediği" ifade edildi.

Fransız 20 minutes gazetesi ise "Gazze: Emine Erdoğan, Melania Trump’a aç bırakılan Filistinli çocuklar için çağrı yaptı" başlıklı haberinde Erdoğan’ın Gazze’de 2 yılda 18 bin çocuğun öldüğüne dikkati çekerek, Trump’ın Netanyahu’ya "Gazze’deki insani krizin sona erdirilmesi için bir mektup göndermesini istediği ve bunun "Filistin halkı için tarihi bir sorumluluk" olduğunu hatırlattığı kaydedildi.

Fransız Le Figaro gazetesi "Bir anne, kadın ve insan olarak: Emine Erdoğan Melania Trump’ı Gazze’deki çocukların haklarını savunmaya çağırdı" başlığıyla sunduğu haberde, Erdoğan’ın mektubundaki "Sizin mektubunuzdaki duyguları, bir anne, bir kadın, bir insan olarak derinden paylaşıyor, aynı umudu Gazze'nin barışa ve huzura susamış çocukları için de yeşertmenizi diliyorum" ifadelerine yer verildi.

Almanya

Alman NTV kanalının online haber portalı "Erdoğan'ın eşi Melania Trump'a duygusal mektup yazdı" başlığıyla duyurduğu haberde, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan, tıpkı Ukraynalı çocuklar için yaptığı gibi, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli çocuklar adına da Melania Trump'tan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesini istedi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan ABD Cumhurbaşkanı'na yazdığı mektupta Emine Erdoğan, 'Savaşta hayatını kaybeden 648 Ukraynalı çocuğa gösterdiğiniz şefkatin, iki yıldan kısa bir süre içinde 18 bini çocuk olmak üzere 62 bin masum sivilin vahşice öldürüldüğü Gazze Şeridi'ne de yansıtılacağına inanıyorum.' ifadelerini kullandı."

Alman Der Spiegel dergisi, "Emine Erdoğan, Melania Trump'a mektup yazdı" başlığıyla bir haber yayımladı. Haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Melania Trump'a bir mektup yazdı. Mektupta, Gazze'deki çocuklara destek çağrısında bulundu. Binlerce Gazzeli çocuğun kefenine kazınmış 'meçhul bebek' ifadesinin 'vicdanımızda onarılmaz yaralar açtığını' belirten Erdoğan, 'Savaşta hayatını kaybeden 648 Ukraynalı çocuğa gösterdiğiniz önemli şefkatin Gazze Şeridi'ne de yansıtılacağına' inanıyor."

Bulgaristan

Bulgaristan’da devlet haber ajansı BTA’nın yayınladığı habere dayalı olarak ülkenin en büyük özel televizyon kanalı bTV de, "(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Volodımır Zelenskiy’nin eşi Olena) Zelenska'nın ardından Emine Erdoğan da Melania Trump'a mektup yazdı: ‘Gazze'ye de aynı empatiyi gösterin’" başlıklı bir haber yayınladı.

Haberinde bTV, "Türkiye'nin First Lady'si Melania Trump'tan İsrail başbakanına Gazze'deki insani krizin sona ermesi için çağrıda bulunmasını istedi" dedi.

Bulgar basınında sanal ortamında yayın yapan Dnevnik gazetesi de, BTA’nın haberini yorumsuz olarak kullandı. Emine Erdoğan’ın mektubu ile ilgili sosyal medyadaki paylaşımlar ise Anadolu Ajansı’nın ilgili habere dayandırıldı.

Yunanistan

Emine Erdoğan’ın Melania Trump’a yazdığı mektup Yunan basınında da geniş yer tuttu.

To Vima Gazetesi haberi, “Emine Erdoğan’ın Melania’dan isteği” başlığıyla verirken, Erdoğan’ın Melania’dan Ukraynalı çocuklar için gösterdiği hassasiyeti Filistinli çocuklar için de göstermesini istediğini vurguladı.

EFSYN gazetesi ise, “Gazze’de soykırım ve ölümcül saldırılar yaşanırken Erdoğan Melania’ya Gazze’deki çocuklar için mektup gönderdi” ifadesi yer aldı.

Kathimerini gazetesi de ilgili haberinde Emine Erdoğan’ın Malania’nın Gazze’deki çocuklar için müdahalede bulunmasını istediğini belirterek, Gazze’deki çocukların yaşadığı dramı dile getirdiğini ifade etti.

İsviçre

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektup İsviçre basınında da geniş yer buldu.

Swissinfo internet sitesinin haberi "Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'de 'öldürülen' 18 bini aşkın çocuk için Melania Trump'a seslendi." başlığıyla servis etti.

Haberde, Emine Erdoğan'ın, Melania Trump'tan, Rusya ile savaş sonucu Ukrayna'da hayatını kaybeden çocuklar için duyduğu kaygıyı, Gazze'de "vahşice katledilen" 18 bini aşkın Filistinli çocuk için de göstermesini istediği bildirildi.

İsviçre'de ulusal çapta yayımlanan tek gazete Blick, haberini "Emine Erdoğan, Melania Trump'tan Gazzeli çocuklar için yardım istedi" başlığıyla paylaştı.

Haberde, Emine Erdoğan'ın, Melania Trump'a Gazze Şeridi'ndeki çocuklar için sesini yükseltmesi çağrısında bulunduğu yer aldı.

Ülkede Fransızca yayın yapan 20 Minuten gazetesi, "Sayın Erdoğan, Gazze'deki çocuklar adına Sayın Trump'a seslendi" başlığını tercih etti.

Haberde, "Türkiye First Lady'si, Amerikalı mevkidaşına, Vladimir Putin'e yaptığı gibi Binyamin Netanyahu'ya da bir 'barış' mektubu iletmesi çağrısında bulundu" ifadeleri kullanıldı.

Emine Erdoğan'ın, "Bir anne, bir kadın ve bir insan olarak mektubunuzda dile getirdiğiniz duyguları içtenlikle paylaşıyorum ve barış ve huzur özlemi çeken Gazze çocuklarına da aynı umudu verebilmenizi umuyorum" sözleri de haberde yer aldı.

Belçika

Belçika'nın Fransızca yayın yapan La Libre gazetesi, resmi haber ajansı Belga'ya dayandırdığı haberinde Emine Erdoğan'ın Melanie Trump’a hitaben kaleme aldığı mektupta, Gazze’deki çocuklar için Netanyahu’ya çağrıda bulunmasını istediğini yazdı. Habere göre, Melania Trump’ın daha önce Ukrayna’daki savaşta yaşamını yitiren çocuklar için gösterdiği duyarlılığı hatırlatan Erdoğan, benzer bir insani sesin Gazze için de yükselmesini talep etti.

Haberde Erdoğan'ın "Ukrayna’da hayatını kaybeden 648 çocuğa gösterdiğiniz duyarlılığın, Gazze’de iki yıldan kısa sürede hayatını kaybeden 18 bini çocuk, toplam 62 bin sivil için de geçerli olmasını umut ediyorum" ifadelerine yer verildi.

BM'nin Gazze’de resmi olarak kıtlık ilan ettiğini hatırlatan Emine Erdoğan'ın Melania Trump’ı Gazze halkı adına tarihi bir sorumluluk üstlenebileceğini vurguladığı aktarıldı.

Belçika'nın Flamanca yayın yapan kamu kanalı VRT de yine Belga'ya dayandırdığı haberini "Emine Erdoğan, Melania Trump'a Gazze hakkında mektup yazdı: "Çocuk mezarlığına döndü" başlığıyla servis etti.

Haberde, "Türkiye'de 'First Lady' Emine Erdoğan, Ukrayna'daki çocuklarla ilgili konuşmasının ardından, Amerikalı mevkidaşı Melania Trump'tan da Gazze Şeridi'ndeki çocukların çektiği acılar hakkında konuşmasını istiyor. Bunu bir mektupta dile getiriyor. Dikkat çekici mi? Emine Erdoğan (Gazze konusunda) sesini sık sık yükseltiyor" ifadeleri kullanıldı.

Haberde mektubun tümüne de yer verildi.

Çekya

Çekya'da yayımlanan Blesk gazetesi de konuyu, "Erdoğan'ın eşi, Melania Trump'a Gazze'deki çocuklar hakkında mektup yazdı" başlığıyla sayfasına taşıdı.

Emine Erdoğan'ın, Melania Trump'ın Ukraynalı çocuklar için taşıdığı hassasiyeti övdüğü aktarılan haberde, onu Ukraynalı çocuklar adına gösterdiği ilgiyi Gazze'deki çocuklar için de göstermeye çağırdığı belirtildi.

Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ

Bosna Hersek'in en çok okunan haber portallarından "Klix", Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubuna geniş yer vererek, "First Lady'ler arası iletişim" başlığını kullandı.

Ülkenin en çok okunan gazetesi "Dnevni Avaz"ın haber sitesi de Emine Erdoğan'a vurgu yaparak, Erdoğan'ın Gazze'deki insani krizi anlatan bir mektup kaleme aldığını ve Melania Trump'a gönderdiğini aktardı.

Sırbistan'ın haber ajansı Tanjug da Emine Erdoğan'ın Gazze mektubuna detaylı yer verdi.

Sırbistan'da en çok okunan haber portallarından "Blic" de "Emine Erdoğan, Melania Trump'tan Gazze'deki çocukları da düşünmesini istedi" başlığı kullandığı haberinde, "Emine Erdoğan, Melania Trump'tan Putin'e yazdığı gibi Netanyahu'ya da mektup yazmasını rica etti" ifadelerine yer verdi.

Karadağ'ın en çok okunan haber portallarından "CDM" ise Emine Erdoğan'ın Melania Trump'tan Gazze'deki çocukları da düşünmesini istediği vurgulandı.

Avustralya

Avustralya merkezli 9news haber sitesi, "Emine Erdoğan, Melania Trump'a Gazzeli çocuklar hakkında konuşması çağrısı yaptı" başlığıyla mektubu haberleştirdi.

Emine Erdoğan'ın, Melania Trump'a Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu belirtilen haberde, mektubun içeriğine geniş yer verildi.

Malezya, Singapur ve Bangladeş

Malezya merkezli Free Malaysia Today haber sitesi, Emine Erdoğan'ın, Melania Trump'a Gazzeli çocuklara destek vermesi çağrısı yaptığını başlığa taşıdı.

Haberde, Emine Erdoğan'ın, Melania Trump'ı, İsrail Başbakanı Binyamin Netayahu'ya Gazze'deki insani krizin durdurulmasına çağıran bir mektup göndermeye çağırdığı bilgisine yer verildi.

Emine Erdoğan'ın, "Sizin mektubunuzdaki duyguları, bir anne, bir kadın, bir insan olarak derinden paylaşıyor, aynı umudu Gazze'nin barışa ve huzura susamış çocukları için de yeşertmenizi diliyorum" ifadelerine yer verilen haberde, Birleşmiş Milletlerin, Gazze'de kıtlık ilan etmesine de dikkat çekildi.

Singapur merkezli The Straits Times haber sitesi de Emine Erdoğan'ın, Melania Trump'a Gazzeli çocuklara destek çağrısını manşete taşıdı.

Haberde, BM'nin Gazze'de kıtlık ilan etmesine dikkat çekilerek "Emine Erdoğan, Filistin'in küresel olarak tanınmasını vurgulayarak Melania Trump'ın çağrısının tarihi bir görev olacağı mesajını verdi" ifadelerine yer verildi.

Bangladeş resmi ajansı Bangladesh Sangbad Sangstha'nın (BSS), "Erdoğan'ın eşi (Emine Erdoğan), Melania Trump'ı Gazzeli çocuklar için konuşmaya çağırdı" başlıklı haberinde mektubun detaylarına yer verildi.

Haberde, Emine Erdoğan'ın mektuptaki "Savaşta hayatını kaybeden 648 Ukraynalı çocuk için gösterdiğiniz bu önemli hassasiyetinizi daha da güçlü bir şekilde, 2 sene içerisinde 18 bini çocuk olan 62 bin masum sivilin zalimce katledildiği Gazze için de göstereceğinize inanıyorum" ifadesine yer verildi.

Pakistan, Hindistan ve Japonya

Pakistan'da yayın yapan Dawn gazetesi, Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gazze hakkında konuşması çağrısını başlığa taşıdı. Haberde, Emine Erdoğan'ın mektubunda, Melania Trump'ın Vladimir Putin'e Ukrayna ve Rusya'daki çocuklarla ilgili olarak gönderdiği mektuba değindiği aktarıldı.

Haberde, Emine Erdoğan'ın, "Dünyanın ortak bir uyanışa geçtiği, Filistin'in tanınmasının küresel bir iradeye dönüştüğü bu günlerde, Gazze adına sizden gelecek bir çağrının, Filistin halkına tarihi bir sorumluluğun da ifası olacağı kanaatindeyim" ifadesine yer verildi.

Hindistan merkezli Times of India haber sitesi, "Gazzeli çocuklar için de konuşun: Türk First Lady, Putin'e mektup gönderen Melania Trump'a mektup yazdı" başlığını kullandı.

Mektuba detaylı yer verilen haberde, Emine Erdoğan'ın, Melania Trump'a Ukrayna için gösterdiği hassasiyeti Gazze için de göstermesi çağrısı yaptığı aktarıldı.

Japonya merkezli Japan Today haber sitesi de Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a çağrısını haberleştirdi.

Katar

Emine Erdoğan'ın mektubu, Orta Doğu ülkelerindeki medya kuruluşlarında da geniş yer aldı.

Katar merkezli Al Jazeera, Al Jazeera Mubasher ve Al Jazeera Arabic kanalları Emine Erdoğan’ın Melania Trump’a yazdığı mektuba geniş yer verdi.

"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan Melania Trump’a: Gazze’deki çocuklar için de sesinizi yükseltin" başlığıyla verilen haberlerde, Erdoğan’ın, Melania Trump’a Ukrayna’daki çocuklara gösterdiği hassasiyeti Gazze’de yaşayan çocuklara da göstermesi çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Katar’ın önde gelen gazetelerinden El-Arabi el-Cedid de haberi "Emine Erdoğan’dan Melania Trump’a Gazze çağrısı" başlığıyla yayınladı. Haberde Erdoğan’ın, İsrail’in saldırıları ve ablukası altında yaşam mücadelesi veren çocuklara dikkat çektiği belirtildi.

Suudi Arabistan

İngiltere merkezli Arapça yayın yapan Şarkul Avsat gazetesi, Emine Erdoğan’ın mektubunu “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın eşi, Trump’ın eşine Gazze’deki çocuklar için çağrı yaptı” başlığıyla okuyucularına sundu. Haberde, Erdoğan’ın Gazze’deki insani dramı gündeme taşıdığına vurgu yapıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri

BAE merkezli Sky News Arabia televizyonu mektubu “Emine Erdoğan’dan Gazze’deki çocuklara dikkat çekme çağrısı” başlığıyla duyurdu. Kanal, mektupta Melania Trump’ın Ukrayna’daki çocuklara gösterdiği duyarlılığın Gazze’deki çocuklar için de geçerli olması gerektiği yönündeki ifadeleri öne çıkardı.

İsrail

İsrail'deki Maariv gazetesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a yazdığı mektubu "Erdoğan'ın eşinden Beyaz Saray'daki Başkan'ın eşine: Netanyahu'ya baskı yapın" başlıklı haberiyle okuyucularının dikkatine sundu.

Haberde, Emine Erdoğan'ın Melania Trump'tan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Gazze'deki çocuklar adına baskı yapmasını istediği belirtildi.

Erdoğan'ın, Melania Trump'tan bu ay başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna ve Rusya'daki çocuklar için yaptığı çağrıyı Gazze'deki çocuklar için de yapmasını istediğini belirten haberde, mektuptaki, "648 Ukraynalı çocuğa gösterdiğiniz önemli duyarlılığın Gazze'ye de yansıyacağına inanıyorum" ifadelerine yer verildi.

Emine Erdoğan’ın mektubunda, "Dünyanın kolektif bir uyanış yaşadığı ve Filistin'in tanınmasının küresel bir arzu haline geldiği bu günlerde, Gazze adına yaptığınız çağrının Filistin halkına karşı tarihi bir sorumluluğun yerine getirilmesi olacağına inanıyorum” ifadelerine yer verdiği kaydedildi.

Öte yandan Yedioth Ahronot gazetesinin "Putin'e Mektup, Erdoğan'ın eşinden Melania'ya Talebi: Netanyahu'ya da Bir Mektup Gönderin” başlıklı haberinde, Emine Erdoğan’ın Melania Trump’tan Rusya Devlet Başkanı'na yazdığı mektubundaki çağrısının benzerini Gazze'deki çocuklar adına Netanyahu'ya da yapmasını istediği belirtildi.

Haberde, mektuptaki "Kaybettiklerimiz için çok geç, ancak geride kalan bir milyondan fazla kişi için hâlâ bir şans var” ifadelerine de yer verildi.

Filistin

Filistin basınından Alkuds Alarabi, Kuds el-İhbariyye, Shehab Agency ve Alhadath gazeteleri Emine Erdoğan’ın mektubunu geniş bir şekilde haberleştirdi. Haberlerde, Erdoğan’ın, “Gazze’de çocukların en temel haklarından bile mahrum bırakıldığını” vurguladığı aktarıldı.

Mısır

Mısır merkezli AlGhad televizyonu, mektubu “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın eşinden Melania Trump’a: Gazze’deki çocuklar için de harekete geçin” başlığıyla ekrana taşıdı.

Lübnan

Lübnan resmi haber ajansı NNA Emine Erdoğan’ın mektubuna sitesinde yer verdi.

"Emine Erdoğan, Melania Trump’ı Gazze’deki çocuklar hakkında mesaj vermeye çağırdı" başlığıyla yayınlanan haberde, Emine Erdoğan mektubunda, Melania Trump’ın Ukrayna’daki çocuklara yönelik sergilediği hassasiyeti hatırlattığı, Gazze’de İsrail ordusunun ablukası altında savaş koşullarında yaşayan çocuklar için de aynı duyarlılığı göstermesi gerektiğini belirttiği ifadeleri yer aldı.

Emine Erdoğan'ın Melenia Trump’a mektubu, Lübnan basınından MTV kanalının internet sitesinde yer aldı.

MTV Erdoğan’nın mektubunu “Erdoğan'ın eşinden Trump'ın eşine: Umarım Gazze'deki çocuklara da aynı umudu verirsiniz” başlığıyla sayfasına taşıdı.

MTV haberinde Erdoğan’ın, Trump'a, Ukraynalı çocuklara verdiği mesajın aynısını Gazze'deki Filistinli çocuklara da göndermesi çağrısında bulunduğu ifadelerini yer verdi.

Lübnan’ın önde gelen haber sitelerinden Lebanon Debate de Erdoğan’ın mektubunu “Gazze’deki çocuklara da aynı duyarlılığı gösterin” başlığıyla yayınladı. Haberde, Erdoğan’ın insani çağrısına dikkat çekildi.

Fas

Fas’ın "İstiklal" gazetesi, mektubu "Türkiye Cumhurbaşkanı’nın eşi, Trump’ın eşine Gazze mesajı gönderdi" başlığıyla aktardı. Haberde Erdoğan’ın, Gazze’deki çocukların yaşadığı zorlukların altını çizdiği belirtildi.

İran

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, Gazze'deki durumu görmezden gelerek Ukrayna'daki savaşta etkilenen çocuklardan söz eden ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a yazdığı mektup İran'ın resmi ve yarı resmi medyasında geniş şekilde yer buldu.

Ülke medyasında konuyla ilgili verilen haberler, genel olarak Emine Erdoğan'ın Melania'dan Ukrayna'daki gibi Gazze'de de yaşanan insani krize karşı duyarlı olmasını hatırlattığı şeklinde sunuldu.

İran resmi haber ajansı IRNA, Emine Erdoğan’ın Melania Trump'a mektubuna ilişkin haberi, "Erdoğan'ın eşi Melania Trump'a: 'Gazzeli çocuklar Ukraynalı çocuklar gibi mutluluğu hak ediyor'" başlığıyla abonelerine sundu.

Haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a hitaben yazdığı resmi mektupta, kendisinden Ukrayna'daki insani krize ve bu ülkenin çocuklarına gösterdiği empati ve duyarlılığın aynısını Gazze'deki feci duruma ve Filistinli çocuklara da göstermesini istedi" ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan'ın mektubundaki ifadelerin detaylı şekilde aktarıldığı haberde, Emine Erdoğan'ın Melania'ya, "Gazze'de hayatını kaybeden 18 bin 885 çocuk ve bebeğin akıbetine ilişkin harekete geçmek için artık çok geç ancak hayatta kalan bir milyondan fazla Gazzeli çocuğu kurtarmak için hala bir şans var" şeklinde çağrıda bulunduğu vurgulandı.

Ülkenin ek köklü gazetelerinden İttilaat, Emine Erdoğan'ın mektubunu "Erdoğan'ın eşi Melania Trump'a: 'Gazzeli çocuklar Ukraynalı çocuklar gibidir'" başlığını kullanarak geniş şekilde sundu. Haberde, Türk First Lady, ABD First Lady'sinden, Ukrayna'da olduğu gibi Gazze'de de yaşanan insani krize karşı empati göstermesini istedi" ifadeleri kullanıldı.

Yarı resmi Öğrenci Haber Ağı (SNN) de Emine Erdoğan'ın mektubunu haberleştirdi. "Erdoğan'ın eşinden Melania Trump'a mektup: Filistinli çocukların acılarına dikkat edin" başlığıyla verilen haberde, "Türkiye First Lady'si, Melania Trump'a bir mektup yazarak, Ukrayna'daki savaşta gösterdiği şefkatin aynısını Gazze'deki insani duruma da göstermesini istedi" ifadeleri yer aldı.

Yarı resmi İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA) da mektubu, "Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gazze ile ilgili talebi" başlığıyla aktardı. Erdoğan'ın mektubunun detaylı şekilde aktarıldığı haber, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın eşi, ABD Başkanı'nın eşine İsrail Başbakanı ile iletişime geçerek Gazze'deki çocukların durumuyla ilgili bir tavır almasını istedi" şeklinde sunuldu.

Devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübü'nün (YJC) internet sitesinde de habere "Erdoğan'ın eşinden Melania Trump'a mektup: Filistinli çocukların acılarına dikkat edin" başlığıyla yer verildi.

Rusya

Rus medyası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’a Gazze’deki çocuklara ilişkin gönderdiği mektuba ilişkin haberlere detaylı yer verdi.

Rus TASS haber ajansı, “Emine Erdoğan, Melania Trump'ı Gazze'deki çocukların durumu hakkında düşüncesini açıkça söylemeye çağırdı” başlığı ile verdiği haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Gazze’deki çocukların durumuyla ilgili konuyu gündeme getirmesini istediğine dikkat çekti.

RİA haber ajansı “Erdoğan’ın eşi Melania Trump’tan Netanyahu’ya mektup yazmasını istedi” başlığı vererek kullandığı haberde, Emine Erdoğan’ın Trump’ın eşinden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya 18 binden fazla çocuğun hayatını kaybettiği Gazze’deki saldırıyı durdurması çağırısında bulunmasını istediği ifade edildi.

Kommersant gazetesi, Emine Erdoğan’ın mektubu ile ilgili haberi, “Erdoğan’ın eşi, Melania Trump’tan Ukraynalı çocuklara olduğu gibi Gazzeli çocuklara da arka çıkmasını istedi” başlığıyla duyurdu. Haberde, Emine Erdoğan, Melania Trump’tan savaşta etkilenen Ukraynalı çocuklara gösterdiği özenin aynısını Gazze Şeridi’ndeki çocuklara da göstermesini istedi” ifadeleri kullanıldı.

İzvestiya gazetesi, “Emine Erdoğan, Melania Trump’ı Gazze’deki çocukların kaderine müdahale etmeye çağırdı” başlığı attığı haberinde, Erdoğan’ın, "Gazze Şeridi'nde hayatta kalmayı başaran bir milyondan fazla çocuk için hala bir şansımız var. Zamanı çoktan geldi” ifadelerini kullandığını aktardı.

Rossiskaya Gazeta haberinde, Emine Erdoğan’ın Melania Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e gönderdiği mektuptan ilham aldığını ifade ettiğine dikkat çekildi.

Vzglyad gazetesi de “Erdoğan’ın eşi, Gazze’deki çocuklar konusunda Melania Trump’a seslendi” ifadeleriyle söz konusu mektuba ilişkin haberi okuyucularına iletti. Haberde, Emine Erdoğan’ın Gazze’deki çocukların durumuna dikkat çekmesi ve bir konuşma yapması için Melania Trump’a mektup gönderdiği ifade edildi.

Azerbaycan

Azerbaycan medyası, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ABD’li First Lady Melania Trump’a gönderdiği mektubu geniş şekilde gündeme taşıdı.

Qafqazinfo haber portalı, Emine Erdoğan’ın Melania Trump’ı Ukrayna’daki savaşa gösterdiği hassasiyeti Gazze’deki insani krize de yansıtması için çağrıda bulunduğunu yazdı.

Yeni Müsavat gazetesi, mektupta yer alan “Sizin 648 Ukraynalı çocuğa gösterdiğiniz merhametin Gazze çocuklarına da gösterileceğine inanıyorum. Çünkü son iki yılda 62 bin masum sivil, aralarında 18 bin çocuğun da bulunduğu, acımasızca katledildi” ifadelerini öne çıkardı.

Report haber ajansı ise Emine Erdoğan’ın, Melania Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yazdığı mektuptan ilham aldığını aktardı. Ajans, Erdoğan’ın ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile temas kurulması çağrısında bulunduğunu belirtti.

Azerbaycan basını, Emine Erdoğan’ın mektubunu Gazze’deki çocukların durumuna dikkat çeken insani bir çağrı olarak değerlendirdi.

Kazakistan

Kazakistan Devlet Haber Ajansı Kazinform’da “Emine Erdoğan, Melania Trump’a mektup gönderdi” başlığıyla bir haber yayımlandı. Anadolu Ajansının kaynak gösterildiği haberde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’a gönderdiği mektupta, Ukrayna'daki çatışmalara gösterdiği duyarlılığı Gazze'deki insani krize de göstermesi çağrısında bulunduğu bildirildi.

Haberde, Emine Erdoğan’ın yazdığı mektubun fotoğrafı da yer aldı.