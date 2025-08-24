Çok Bulutlu 30.3ºC Ankara
Gündem
AA 24.08.2025 13:12

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun üçüncü toplantısı yarın

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere ikinci kez toplandı. Kurul, yarın üçüncü toplantısı için saat 10.00'da bir araya gelecek.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun üçüncü toplantısı yarın

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, Kamu İşveren Heyeti'nin başvurusu sonrasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Kurul, Sayıştay Başkanı Metin Yener'in başkanlığında ikinci toplantısını yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda, konfederasyon temsilcileri toplu sözleşme taleplerinin gerekçelerini dile getirdi. Ayrıca kamu işveren temsilcileri de bu taleplere karşı düşüncelerini aktardı.

Kurul, yarın üçüncü toplantısı için saat 10.00'da bir araya gelecek.

Kurulun 5 gün içinde karar vermesi bekleniyor

11 üyeden oluşan kurulda kamu temsilcileri, akademisyenler ve sendikaların temsilcileri bulunuyor.
Kurulun 5 iş günü içinde kararını vermesi gerekiyor. Kurul, kararını aldıktan sonra taraflara bunu yazılı olarak bildirecek. Hakem Kurulu'nun vereceği karar bağlayıcı ve kesin hükmünde olacak. Memur ve emeklisine uygulanacak zam oranı Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Hükümet son teklifinde memura 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7 artış önermişti. 2027 yılı için sunulan teklif ise yüzde 4+4 oldu. Ayrıca taban aylığa bin liralık artış için ek teklifte bulunuldu.

Süreç sonunda memur ve emeklisinin 2026-2027 kazanımları belli olacak. 

Memur Emekli
