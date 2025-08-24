Çok Bulutlu 30.3ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 24.08.2025 13:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl etkinliklerine katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü dolayısıyla yarın Okçular Vakfı tarafından Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenecek etkinliklere katılacak. Ayrıca yarın toplanacak olan kabine Bitlis'te yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl etkinliklerine katılacak

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi dolayısıyla yarın Bitlis'e gideceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin de Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacağı öğrenildi.

Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"26 Ağustos Salı günü ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihî Millî Parkı'nda vatandaşlarımızla buluşacaktır. Cumhurbaşkanımızın altını çizerek belirttiği üzere, 'Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız' Anadolu'yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve gönül sultanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan Burhanettin Duran Bitlis
