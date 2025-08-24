Mavi Vatan'ın koruyucuları İstanbul Boğazı'nı selamladı

TCG Anadolu İstanbul Boğazı'nda yapılan 'Mavi Vatan Boğaz Geçişi' için Sarayburnu’ndan sabah 06.30’da hareket etti. Saat 15.30’da başlayan geçiş için TCG Anadolu, TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızır Reis Denizaltısı ile Karadeniz açıklarında buluşacak. Sabah saatlerindeki seyir, gemilerin Karadeniz’e varmalarının ardından saat 15.30’da Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden güneye hareketiyle başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından belirlenen 250 öğrenci de geçit töreni için TCG Anadolu'da yer alıyor.

Vatandaşlar, gemileri Sarıyer Merkez, Tarabya, Emirgan bölgesi, Kanlıca, Rumelihisarı, Kandilli - Bebek hattı, Ortaköy, Beşiktaş, Üsküdar, Dolmabahçe ve Sarayburnu sahillerinden izledi.

21 pare top atışı ve çimavira selamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Sarayı’nda 21 pare top atışı ve personelin gemi boyunca yan yana durarak yaptığı selamlama anlamına gelen, çimarivayla selamlandı.

Çalışma ofisinin açık alanında gemileri seyreden Erdoğan, mürettebata ve tören vesilesiyle gemide bulunan vatandaşlara el salladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selamla esnasında TCG Anadolu gemisinde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, "Savunma Bakanım, bütün Kuvvet Komutanlarım, hep birlikte şu anda sizleri selamlıyoruz." dedi.

Mavi Vatan Boğaz Geçiş sırasında, TCG Anadolu ve TCG Savarona, TEKNOFEST yarışmacısı gençler, şehit çocukları ve sevgi evlerindeki çocukları misafir etti. Seyir sırasında gemide bulunan çocuklar ellerindeki kırmızı beyaz balonları gökyüzüne bıraktı. Mavi Vatan Boğaz Geçişi'nin Moda ve Caddebostan'ın ardından Maltepe Sahili'nde son buldu.