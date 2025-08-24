Açık 21.2ºC Ankara
AA 24.08.2025 03:43

Bakan Yerlikaya: Gazze'de kahkahaları susturulan çocuklar var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektuba ilişkin, "Mektubun her bir satırı insanlığın unuttuğu vicdanı hatırlatıyor" ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya: Gazze'de kahkahaları susturulan çocuklar var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin paylaşım yaptı.

Mektubun tüm insanlığa yazıldığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Mektubun her bir satırı insanlığın unuttuğu vicdanı hatırlatıyor. Çünkü 'kahkahaları susturulan çocuklar' var Gazze'de… Oyuncakları enkaz altında kalan, annesiz kalan, çocuklukları elinden alınan masum çocuklar var. Nerede yaşarsa yaşasın, nerede doğarsa doğsun, bir çocuğun döktüğü gözyaşı dünyanın utancıdır. Sayın Hanımefendi tarihi bir çağrıda bulunmuştur. Ve tarih, zulüm karşısında susanları değil, zalimlerin karşısında dimdik duranları yazar."

Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a Gazze'deki insani krize ilişkin mektup
Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a Gazze'deki insani krize ilişkin mektup

Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Ali Yerlikaya Emine Erdoğan Melania Trump
İstanbul Boğazı milli gururla dalgalanacak
