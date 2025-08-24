Açık 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 24.08.2025 00:54

İstanbul Boğazı milli gururla dalgalanacak

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında, bugün İstanbul Boğazı'nda donanmamızın en gözde gemilerinin katılacağı görkemli bir geçit töreni düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşecek bu özel etkinlikle milli teknoloji heyecanı dalga dalga yayılacak.

İstanbul Boğazı milli gururla dalgalanacak

"Türk bayrağını al, gel" çağrısıyla tüm halkımızın davetli olduğu TEKNOFEST Mavi Vatan Boğaz Geçişi coşkusuna ortak olmak için binlerce kişi Boğaz kıyılarında toplanacak.

Ellerindeki bayraklarla donanmamızı selamlayacak vatandaşlarımız, gökyüzü ve denizin kırmızı beyaza boyanacağı unutulmaz anlara tanıklık edecek.

İletişim Başkanı Duran'dan, İstanbul Boğazı'ndaki tarihi geçit törenine davet
İletişim Başkanı Duran'dan, İstanbul Boğazı'ndaki tarihi geçit törenine davet

TCG Anadolu, TCG Savarona ve TCG HIZIRREİS denizaltısının da aralarında bulunduğu Türk Donanmasının seçkin platformları, 15:30 - 18.30 saatleri arasında Boğaz’da olacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden başlayacak olan geçiş, Sarıyer, Tarabya, Emirgan, Kanlıca, Rumeli Hisarı, Kandilli, Bebek, Ortaköy, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü rotasıyla devam edecek. Dolmabahçe’de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlanmasının ardından Moda, Caddebostan ve Maltepe sahilinde son bulacak ve İstanbul Boğazı muhteşem görüntülere sahne olacak.

Bu tarihi seyir sırasında TCG ANADOLU ve TCG Savarona, TEKNOFEST yarışmacısı gençleri, şehit çocuklarını ve sevgi evlerindeki çocukları da ağırlayarak onlara unutulmaz bir gün yaşatacak.

İstanbul Boğazı milli gururla dalgalanacak

Milli Teknoloji Hamlesi Mavi Vatan ile Buluşuyor: 30-31 Ağustos

Boğaz'daki bu görsel şölenin ardından heyecan, 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda devam edecek. Milli Teknoloji Hamlesi'nin denizlerdeki yansıması olan etkinlikte, geleceğin deniz teknolojileri için kıyasıya bir mücadele yaşanacak. TEKNOFEST yarışmacısı gençler, İnsansız Su Altı Sistemleri, Su Altı Roket ve İnsansız Deniz Aracı yarışmalarında yeteneklerini sergileyecek.

Etkinlik alanında Deniz Kuvvetleri gemi maketleri sergisi, sanal gerçeklik deneyim alanları, SAT ve SAS Komutanlığı gösterileri, Dragon Kürek Yarışı ve Gemi Tasarımı Atölyesi gibi birçok aktivite teknoloji tutkunlarını bekliyor olacak.

Genç yeteneklere özel bir ayrıcalık

Etkinlik kapsamında düzenlenen Resim ve Makale Yarışmalarında dereceye girenler, TCG ANADOLU, TCG Savarona, TCG Sakarya ve TCG HIZIRREİS gibi özel platformları ziyaret ederek Türk denizcilik tarihine yakından tanıklık etme fırsatı bulacak.

TEKNOFEST Mavi Vatan boğaz geçişi programı

Vatandaşların 24 Ağustos Pazar günü rahat fotoğraf ve görüntü alabilmesi için seyir güzergâhı ve tahmini geçiş saatleri şu şekilde planlandı:

● 15:30 - Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçişi

● 16:00 - Sarıyer Merkez Sahili ve Tarabya geçişi

● 16:10 - Emirgan bölgesi

● 16:15 - Kanlıca

● 16:30 - Rumeli Hisarı

● 16:40 - Kandilli - Bebek hattı

● 16:50 - Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişi

● 17:00 - Dolmabahçe

● 17:30 - Moda Sahili

● 18:00 - Caddebostan Sahili

● 18:30 - Maltepe Sahili

ETİKETLER
İstanbul İstanbul Boğazı TCG Anadolu Teknofest
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Duran'dan, İstanbul Boğazı'ndaki tarihi geçit törenine davet
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:26
Samsun-Ankara kara yolunda tır şarampole devrildi
00:26
İletişim Başkanı Duran'dan, İstanbul Boğazı'ndaki tarihi geçit törenine davet
00:02
Memur zammında Kamu Hakem Kurulu 2. kez toplanıyor
00:04
Bayraktar TB2T-AI SİHA'dan rekor uçuş
22:01
Harran'ın kubbeli evleri mimarisiyle kavurucu sıcakta serinlik yaşatıyor
23:07
İstanbul Boğazı'ndan Gazze'ye özgürlük çağrısı
Harran'ın kubbeli evleri mimarisiyle kavurucu sıcakta serinlik yaşatıyor
Harran'ın kubbeli evleri mimarisiyle kavurucu sıcakta serinlik yaşatıyor
FOTO FOKUS
Bayraktar TB2T-AI SİHA'dan rekor uçuş
Bayraktar TB2T-AI SİHA'dan rekor uçuş
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ