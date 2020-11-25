Brezilyalı efsane futbolcu Pele, sosyal medya hesabından Maradona'nın dünya kupasını kaldırdığı fotoğrafını paylaştı.

"Ne kadar üzücü bir haber. Ben bugün sevgili arkadaşımı kaybettim ve dünya bir efsaneyi kaybetti. Söylenecek çok şey var, Tanrı onun ailesine güç versin. Umarım bir gün cennette beraber top oynarız."