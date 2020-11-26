TFF Başkanı Nihat Özdemir, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katıldı. Süper Kupa maçının Katar'da oynanacağını kaydeden TFF Başkanı Özdemir şunları söyledi:

"Ayrıca önümüzdeki dönem, Süper Kupa maçını Katar'da oynatmayı hedefliyoruz. Böylece Süper Kupa yeniden Türkiye dışına açılacak ve kulüplerimiz de önemli bir gelire kavuşmuş olacaktır. Tüm zorluklara ve gelişen olağanüstü şartlara karşın Türk ekonomisi dünyada var olan bir ekonomidir. Bizlere düşen de futbol ekonomisini uluslararası seviyede en iyi yere taşımak ve hepimizin bu güzel futbolu seyrederek gücünden istifade etmemiz gerekmektedir. İnşallah bu forumdan bu bilinçle ayrılacağını umut ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl, bu foruma tekrar katıldığımızda, hep birlikte bütün sıkıntıları atlatmış, ekonomik olarak daha güçlü, hak ettiği değeri bulmuş bir Türk futbolu tablosuyla bir arada olacağız"