Gürsel Aksel Stadı'nda ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakanın ikinci devresinde oyuna sonradan dahil olan Famara Diedihou'nun golüne engel olamayan Göztepe, uzatma bölümünde de eski oyuncusu Tayfur Bingöl'ün golüyle 2-0 geriye düştü.

Müsabakadan 2-0 mağlup ayrılarak üst üste 7. yenilgisini yaşayan düşme hattındaki sarı-kırmızılı ekip, haftayı 27 puanla 18. sırada tamamladı.

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Bu sezon Ünal Karaman ve Nestor El Maestro'dan sonra göreve getirilen teknik direktör Stjepan Tomas ikinci maçında da yenildi.

Göztepe'yi 2-0 yenerek puanını 49'a çıkaran Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir'in Adana Demirspor'a yenildiği haftada sıralamada 4.'lüğe yükseldi.

[Fotoğraf: AA]

Maç boyunca kaleci İrfan Can Eğribayat ve Göztepe'nin yediği ilk golün ardından Soner Aydoğdu'yu protesto eden Göztepe taraftarları maçın sonuna doğru kulüp başkanı Mehmet Sepil aleyhinde de tezahüratta bulundu.

Müsabaka bittikten sonra kaleci İrfan Can, taraftarlardan gelen protestolara karşı tepki gösterdi.

[Fotoğraf: AA]