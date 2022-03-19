Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 18:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arsenal deplasmanda kazandı
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Aston Villa'yı 1-0 yendi.
Premier Lig'in 30. haftasında Aston Villa'ya konuk olan Arsenal, 30. dakikada Bukayo Saka'nın golüyle galip geldi.
Saka, Arsenal'ın Premier Lig tarihindeki 2000. golünü kaydetti. Arsenal, Manchester United (2 bin 176) ve Liverpool'dan (2 bin 2) sonra bu sayıya ulaşan üçüncü takım oldu.
Son 7 haftada 6. galibiyetini alan Arsenal, 54 puanla 4. sırada yer aldı. Aston Villa ise 36 puanla 9. sırada kaldı.
Etiketler: Premier Lig
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