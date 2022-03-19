Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonada kadınlar yüksek atlamada piste çıkan 20 yaşındaki sporcu, 2.02 metrelik derecesiyle finali ilk sırada tamamlamasının ardından gözyaşlarını tutamadı.

Mahuchikh, finalin ardından Ukrayna bayrağıyla pistte zafer turu atarken seyircilerin alkışlarıyla moral buldu.

Yaroslava Mahuchikh: Ülkemi başarıyla temsil etmeyi başardım

Yaroslava Mahuchikh, Rusya'nın Ukrayna'ya devam eden saldırıları nedeniyle yarışmaktan daha çok şampiyonaya katılmak için zorlandığını vurguladı.

"Kendi adıma, ön cephede savaş vermiş gibi hissettim. Bu zafer benim, ailem ve ülkem için çok önemliydi. Otomobille üç gün süren çok zorlu bir yolculuğun ardından Sırbistan'a varabildim. Kalbim ülkemde kaldığı için yarış sırasında psikolojik olarak da zorlandım. Her şey çok zorluydu ama ülkemi başarıyla temsil etmeyi başardım."