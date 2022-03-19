Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 17:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar kadro dışı bırakıldı
Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar'ın süresiz kadro dışı bırakıldığı açıkladı.
Profesyonel Futbolcumuz Sadık Çiftpınar, bugün oynanan Kasımpaşa SK müsabakasındaki disiplinsiz davranışı sebebiyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/vdxRl8LOTT— Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) March 19, 2022
Etiketler: Yeni Malatyaspor
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