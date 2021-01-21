Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göztepe Fousseni Diabate'yi kiraladı
Göztepe, Trabzonspor'dan Malili futbolcu Fousseni Diabate ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 1995 doğumlu kanat oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildi.
Fransa'da Reims, Guingamp ve Ajaccio takımlarında forma giydikten sonra 2017-2018 sezonu devre arasında Premier Lig ekiplerinden Leicester City'ye transfer olan Diabate, daha sonra Sivasspor ve Amiens'te kiralık olarak mücadele etti.
Sezon başında Trabzonspor'a transfer olan Diabate, Türkiye kariyerinde ligde ve kupada çıktığı 24 maçta 2 gol kaydetti.
#Transfer: 1995 doğumlu kanat oyuncusu Fousseni Diabate sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır.https://t.co/soaEioHmxw#Göztepe pic.twitter.com/8g12NJud2P— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) January 21, 2021
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