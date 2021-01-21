İtalya Süper Kupa finalinde Juventus, Napoli'yi 2-0 yenerek kupayı kazandı. Mücadelede, ağları havalandırmayı başaran Cristiano Ronaldo, kariyerinin 760. golünü attı ve bu alanda ilk sıraya yükselerek tarihe geçti.

Ronaldo ayrıca, bu golle birlikte kariyeri boyunca çıktığı final müsabakalarında toplamda 21. golünü kaydetmiş oldu.

Manchester United'a kupalar kazandırdı

2004 yılında, Manchester United formasıyla çıktığı FA Cup Finali'nde Milwall ağlarını sarsan futbol efsanesi, 2006'da ise Lig Kupası Finali'nde Wigan'a acımamıştı. Portekizli yıldız, 2008'de oynadığı kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi Finali'nde de Chelsea ağlarını sarsmayı başarmıştı.

Real Madrid'de finallerin yıldızı oldu

2011 yılında, 9 sezon boyunca formasını giydiği Real Madrid adına ilk şampiyonluk golünü, Kral Kupası Finali'nde Barcelona ağlarına atan dünya tarihinin en golcüsü, Katalan ekibine 2011, 2012 ve 2017 Süper Kupa finallerinde 4 gol daha atma başarısı gösterdi. Ronaldo ayrıca, 2013 Kral Kupası Finali'nde de Atletico Madrid ağlarını sarstı.

2014 yılında çıktığı Şampiyonlar Ligi Finali'nde, Atletico Madrid'e karşı 1 gol ve 1 asist üreten yıldız, aynı yıl UEFA Süper Kupa Finali'nde de Sevilla savunmasını 2 kez avladı. 2016'da, yine Atletico Madrid ile oynanan Devler Ligi şampiyonluk mücadelesinde kupayı getiren penaltıda topun başına geçen Ronaldo, bir yıl sonra Cardiff'te oynanan finalde Juventus'a 2 gol atarak maçın yıldızı olmuştu.

2016 ve 2017 yıllarında çıktığı FIFA Dünya Kulüpler Kupası finallerinde, Kashima Antlers ve Gremio'ya toplam 4 gol atan Portekizli efsane, Real Madrid kariyeri boyunca alabileceği her kupada mutlu sona ulaştı.

Juventus'ta şovu devam ediyor

2018 yılında, İtalyan devi Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, finallerdeki etkileyici performansını burada da sürdürüyor. Siyah-beyazlılar ile iki şampiyonluk yaşayan yıldız isim, 2019 Süper Kupa Finali'nde Milan'a karşı şampiyonluğu getiren golü atmıştı.

Ronaldo son olarak, takımının Napoli'yi 2-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştığı 2021 Süper Kupa Finali'nde gol sevinci yaşamayı başardı.