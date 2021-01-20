Teknik direktör İlhan Palut'un istifa etmesinin ardından İttifak Holding Konyaspor maçına altyapı antrenörleri eşliğinde çıkan ve müsabakadan 3-2 galip ayrılan Göztepe, dün de Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, sportif menajer İlhan Şahin'in yanı sıra antrenörler Mustafa Fedai, Yasin Güleryüz, Aktuğ Sönmez, Ali Çakır, Birtan Güner, Bülent Esen, Cemal Bülbül ve Hakan Özgür yönetiminde hazırlandığı iki maçtan 6 puan çıkarmayı başardı.

Geçen sezon da Tamer Tuna ile yolların ayrılmasının ardından yine altyapı antrenörleriyle 2 maça çıkan Göztepe, ligde Trabzonspor'u 1-0, Türkiye Kupası'nda da Sivas Belediyespor'u 3-0 yenmişti.

Ligde son iki karşılaşmasını kayıpsız geçen Göztepe, 20. haftayı 25 puanla tamamladı.

Halil Akbunar 6. golüne ulaştı

Gençlerbirliği karşılaşmasında 2 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyan Halil Akbunar, bu sezon 6. golüne ulaştı. Takımının 2. golünü kaydeden Cherif Ndiaye de gol sayısını 5'e çıkardı.

Sarı-kırmızılı ekibin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Peter Zulj, tek gol attığı Gençlerbirliği maçıyla ikinci müsabakasında 3. golünü kaydetti.