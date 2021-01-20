Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 15:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe Luka Stankovski için resmi girişimlere başladı
Fenerbahçe, Rabotnicki forması giyen Luka Stankovski’yi kadrosuna katmak için oyuncunun kulübüyle resmi görüşmelere başladı.
18 yaşındaki oyuncuyu ikna eden sarı lacivertliler, Kuzey Makedonya kulübü ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.
Avrupa kulüplerinin de peşinde olduğu Stankovski için Rabotnicki Kulübü ile görüşen Fenerbahçe, Makedon oyuncunun bonservisini alıp Avrupa'ya tekrar kiralamak istiyor.
Kiralaması düşünülen kulüpler içinde ilk sırada ise Hollanda Eredivise ekibi Fortuna Sittard bulunuyor.
Bu sezon Rabotnicki formasıyla 15 maça çıkan Stankovski, 7 gol atıp 2 asist yaptı ve bin dört dakika sahada kaldı.
Etiketler: Fenerbahçe Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Altınordu'da yabancı futbolcuya yer yok
Yükleniyor lütfen bekleyiniz