18 yaşındaki oyuncuyu ikna eden sarı lacivertliler, Kuzey Makedonya kulübü ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.

Avrupa kulüplerinin de peşinde olduğu Stankovski için Rabotnicki Kulübü ile görüşen Fenerbahçe, Makedon oyuncunun bonservisini alıp Avrupa'ya tekrar kiralamak istiyor.

Kiralaması düşünülen kulüpler içinde ilk sırada ise Hollanda Eredivise ekibi Fortuna Sittard bulunuyor.

Bu sezon Rabotnicki formasıyla 15 maça çıkan Stankovski, 7 gol atıp 2 asist yaptı ve bin dört dakika sahada kaldı.