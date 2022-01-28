COVID-19 nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan milliler, Ankara'da 7-12 Temmuz 2021'de düzenlenen Ankara Cup Turnuvasını kazanarak moral buldu.

İtalya'da haziran ayında düzenlenmesi planlanan Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonasına hazırlanan ay-yıldızlı ekip, Mersin'in Toroslar ilçesindeki sentetik futbol sahasında kampa girdi.

Teknik Direktör Niyazi Metin'in yönetimindeki takım, soğuk havaya rağmen günde çift idman yapıyor, "zilli topun" peşinde omuz omuza mücadele ediyor.

İngiltere'de 2015 yılında düzenlenen finallerden şampiyonluk elde ederek 2016'daki Rio Olimpiyatları'na doğrudan katılmaya hak kazanan Görme Engelli Milli Futbol Takımı, aynı başarıyı İtalya'da yakalayarak Paris'teki 2024 Paralimpik Oyunları'na doğrudan katılma vizesi almayı hedefliyor.

[Fotoğraf: AA]

"Kupamızı alıp Türkiye'ye gelmek istiyoruz"

Niyazi Metin, Ankara'daki turnuvada kupayı kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, tüm dikkatlerini Avrupa Şampiyonasına verdiklerini söyledi.

Mersin'deki hazırlık çalışmalarının aynı zamanda milli takımın seçme kampı da olduğunu kaydeden Metin, İtalya'daki şampiyonaya kadar en az 7 kamp daha yapacaklarını dile getirdi.

Metin, Avrupa şampiyonasının olimpiyat yolunda önemli bir viraj olduğuna vurgu yaptı.

"İtalya'daki Avrupa Şampiyonası bizim için 2024 Paris Paralimpik Oyunlarına kota alma mücadelesi olacak. Ümit ediyoruz ki İtalya'dan kupayla dönüp olimpiyatlarda da ülkemizi temsil edeceğiz."

[Fotoğraf: AA]

Metin, takımın, hedeflerini başaracak güçte olduğunu ifade etti.

"Takımımıza güveniyoruz. Bu takımın bulunması gereken yer Avrupa Şampiyonluğu. Neticede 2015 yılında bu takım, bu takımdaki arkadaşlarımız Avrupa Şampiyonluğunu elde ettiler. inşallah buna ulaştıktan sonra olimpiyatlarda da kupamızı alıp Türkiye'ye gelmek istiyoruz."

"Taşıdığımız formanın ağırlığının farkındayız."

Takım kaptanı Ali Çavdar da kamp programının iyi geçtiğini belirtti.

"Umarım bizden beklenenleri karşılayacağız. Hem Avrupa'da derece yapıp hem de olimpiyatlara kota alarak ülkemizin vermiş olduğu bu desteğe layık olmaya çalışacağız."

[Fotoğraf: AA]

Ali, ay-yıldızlı ekibin futbolcularının, her milli takımda oynayabilecek kalitede olduğunu söyledi.

"Kapasitemiz, tekniğimiz iyi. Kamp programlarına da zamanında başladığımızı düşünüyoruz. Her şey yolunda gidiyor sonuç da iyi olacaktır. Milli formayı giymek ayrı bir onur, gurur. Biz bunun farkındayız. Taşıdığımız formanın ağırlığının, temsil ettiğimiz halkın maddi, manevi gücünün farkındayız, gururluyuz."

Görme Engelli Milli Futbol Takımı'nın Mersin kampı 3 Şubat'ta sona erecek.