HangiKredi Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Yukatel Kayserispor'u ağırladı. Müsabakayı hakem Burak Şeker yönetti.

Ümraniyespor'un gollerini, 48. dakikada Umut Nayir ve 59. dakikada Tomislav Glumac kaydetti.

Kayserispor'un gollerini ise 25. dakikada Cardoso ile 64. dakikada penaltıdan Bernard Mensah kaydetti.

Ümraniyespor'da Glumac rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından 90+2. dakikada kırmızı kart gördü.

Ligde geride kalan 9 maçta henüz galibiyetle tanışamayan Ümraniyespor ikinci beraberliğini alarak haftayı 3 puanla kapattı.

Ligdeki ilk beraberliğini alan Yukatel Kayserispor ise 13 puana yükseldi.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada Yukatel Kayserispor gole yaklaştı. Ramazan Civelek'in sağ çaprazdan ceza sahasında ortasında Carole'ün kafayla indirdiği top Gavranovic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden uzak direğe yaptığı vuruşta kaleci Orkun Özdemir meşin yuvarlağı kornere çeldi.

25. dakikada Kayserispor öne geçti. Kemen'in sağ çaprazdan kale alanına ortasında arka direkteki Cardoso'nun şutunda top ağlarla buluştu: 0-1

39. dakikada gelişen konuk takım atağında Ramazan Civelek'in kendi yarı sahasından uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Kemen'in ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Yukatel Kayserispor, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 48. dakikada HangiKredi Ümraniyespor beraberliği sağladı. Oğuz Gürbulak'ın sağ kanatta son çizgiye yakın bir noktadan ortasında Umut Nayir, altıpasın içinde yerden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

GOL - 59. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Lenjani'nin sol kanatta ceza sahası çizgisinin hemen arkasından kullandığı serbest atışta Glumac'ın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top filelere gitti. 2-1

PENALTI - 62. dakikada Kayserispor penaltı kazandı. Kemen'in yaptığı vuruşta Oğuz Gürbulak'ın ceza sahası içinde topa koluyla müdahale ettiği gerekçesiyle maçın hakemi Burak Şeker penaltı kararı verdi.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 64. dakikada topun başına geçen Mensah, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

78. dakikada Ümraniyespor üçüncü gole yaklaştı. Lenjani'nin soldan ortasında Geraldo'nun ceza alanında yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Topu önünde bulan Onur Ayık'ın şutunda kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

KIRMIZI KART - 90+2. dakikada yapılan VAR incelemesinin ardından Ümraniyesporlu futbolcu Tomislav Glumac kırmızı kart gördü. Glumac ile girdiği ikili mücadelede Mustafa Pektemek'in yerde kalması üzerine maçın hakemi Burak Şeker, Glumac'a sarı kartını gösterdi. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Şeker, sarı kartı iptal etti ve Tomislav Glumac'ı kırmızı kartla cezalandırdı.

Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Burak Şeker, Esat Sancaktar, Ömer Tevfik Özkoç

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Serkan Göksu (Dk. 46 Strahil Popov), Allyson, Glumac, Lenjani, Sackey, Geraldo (Dk. 83 Valentin Gheorghe), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Avounou (Dk. 83 Antonio Mrsic), Onur Ayık (Dk. 83 Yonathan del Valle), Umut Nayir

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo (Dk. 46 Yaw Ackah), Ramazan Civelek (Dk. 67 Emrah Başsan), Mensah (Dk. 67 Andrea Bertolacci), Kemen, Cardoso (Dk. 84 Gökhan Sazdağı), Gavranovic (Dk. 79 Mustafa Pektemek)

Goller: Dk. 25 Cardoso, Dk. 64 Bernard Mensah (penaltıdan) (Yukatel Kayserispor), Dk. 48 Umut Nayir, Dk. 59 Tomislav Glumac (HangiKredi Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Sackey, Dk. 62 Oğuz Gürbulak, Dk. 87 Valentin Gheorghe (HangiKredi Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Dk. 90+2 omislav Glumac (HangiKredi Ümraniyespor)