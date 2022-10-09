William Stephenson, şampiyonayı Türkiye'de düzenlemek için yer baktıklarını, Hasan Dağı bölgesinin dikkatlerini çektiğini söyledi.

Stephenson, Hasan Dağı'nın uzun ve virajlı bir parkuru olduğuna değindi.

"Bu durumlar bizim sporumuz için çok önemli yer tutuyor. Sporcularımıza hızı ve yavaşlamayı aynı anda yaptırıyor. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden sporcularımız var. Şu anda dünyanın en iyi 40 kaykaycısı burada. Toplamda 130 sporcumuz katılıyor şampiyonaya. Sporcularımız da burasının müthiş bir parkur olduğunu kabul etti. Burada oldukları için çok mutlular. Önümüzdeki yıllarda da burada şampiyona düzenlemek istiyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye'nin potansiyeli çok büyük"

Stephenson, iniş kaykay ve hız kızağı sporunun dünyada çok hızlı geliştiğini kaydetti.

Stephenson, daha önce Avrupa'da iki ülkede Dünya Şampiyonası düzenlediklerini aktardı.

"Bu sporumuz Avrupa'da ve dünyada çok popüler. Amacımız, Türkiye'de de bu sporu en üst seviyeye çıkarmak. Hasan Dağı'nı keşfetmemiz bu açıdan çok önemli. Türkiye'nin potansiyeli çok büyük. Burada bu sporun geleceğinin çok iyi olduğunu düşünüyoruz."

[Fotoğraf: AA]

200 ülkeden canlı izleniyor, 1 milyar kişiye ulaşılması hedefleniyor

Stephenson, daha önceki yarışları televizyonlardan canlı veremediklerini, bu anlamda da bir ilki yaşayarak Hasan Dağı'ndaki yarışları canlı verdiklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Stephenson, şampiyonanın 200 ülkeden canlı izlendiğini vurguladı.

"Bu canlı yayınlarla yaklaşık 1 milyar kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Aksaray'ı çok beğendim. İnsanları olsun, doğası, kültürel mirası çok farklı bir yer. Burada karşılaştıklarımız bizleri çok etkiledi. İnanamıyoruz hala. Dünyanın birçok ülkesine gittim ancak böyle bir misafirperver bir millet görmedim. Biz burada çok sıcak karşılandık. Artık biz de tüm dünyadaki sporcuları buraya çağıracağız."

[Fotoğraf: AA]

Dünyanın en büyük iniş kaykay ve hız kızağı şampiyonasından birisine Aksaray’da ev sahipliği yapıldığına değinen Stephenson, şampiyonanın kente çok büyük katkıları olacağını, şehri ve Hasan Dağı'nı tüm dünyaya tanıtacaklarını dile getirdi.